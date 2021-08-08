شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 23 منشأة غذائية مخالفة بالعاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت البلدية الفرعية أن الفرق الرقابية التابعة لها نفذت جولات ميدانية بحي التقوى (النكاسة)، نتج عنها إغلاق 23 منشأة تجارية مخالفة وغير مكتملة للاشتراطات الصحية والبلدية، إضافة إلى عدم تجاوب ملاكها مع المراقبين لاكتمال الاشتراطات، مما أدى إلى الإغلاق وإلغاء الرخص وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقهم.
كما صادرت الفرق الرقابية ببلدية المسفلة بمشاركة الإدارة العامة للنظافة وإدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة 15 طنا من الأخشاب والأجهزة الكهربائية المستعملة، وذلك استكمالا لحملتها الرقابية على الباعة المخالفين في جبل غراب الذين يمارسون البيع بصورة عشوائية مخالفة، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.
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