شكرا لقرائتكم خبر تمكين المستهلكين من التعرف على منتجات العطارة المحظورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت الهيئة العامة للغذاء والدواء للمستهلكين إمكانية الوصول المباشر لقائمة الأعشاب والنباتات الطبية المحظورة ومنتجات التجميل الممنوع بيعها أوالمحذر منها، وذلك عبر ملصقات إرشادية توعوية وزعت بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان داخل محال العطارة في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة أن الملصقات تحتوي على رمز استجابة سريع «QR Code»، تمكن المستهلك من خلال مسح الرمز بواسطة كاميرا الهواتف الذكية من الوصول مباشرة لقائمة الأعشاب والنباتات الطبية المحظورة، ومنتجات التجميل الممنوع بيعها أو المحذر منها في موقع الهيئة الالكتروني.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي بهدف الحد من تداول وشراء مثل تلك المنتجات، ورفع مستوى الوعي عن الأضرار الناتجة عند استخدامها، كما تأتي استمرارا لجهود الهيئة في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع فيما يخص سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل.

وفي إطار متصل بمحال العطارة، فقد ضبط مفتشو «الهيئة» خلال حملة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في يونيو الماضي، نحو 211 منشأة مخالفة لتطبيق لائحة الاشتراطات الصحية المحدثة، وضبط 22,320 عبوة و3079.77 كجم من المنتجات المخالفة.

وتنوعت المخالفات المرصودة بين وجود عشبة أو نبات طبي محظور بيعه في محال العطارة، وتداول وبيع منتجات تجميل غير مدرجة، وتناول مستحضرات صيدلانية غير مصرح ببيعها، وعدم بيع الأعشاب في عبوات، إضافة إلى وجود منتجات غذائية مجهولة المصدر والبيانات.

وهدفت الحملة المنفذة إلى التحقق من تطبيق محال العطارة لائحة الاشتراطات الصحية المحدثة، وتوزيع ملصقات توعوية وإرشادية لوضعها بشكل إلزامي داخل المحلات تحمل عبارة «إن استخدام الأعشاب والنباتات الطبية بصفة علاجية ليس له أساس علمي»، وذلك بهدف توعية المستهلكين والعاملين بمحال العطارة بضرورة الالتزام باشتراطات اللائحة.

وبينت الهيئة أنه يمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحد (19999)، أو من خلال تطبيق «طمني» التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل «IOS» و»أندرويد».

اللائحة المحدثة تتضمن:

