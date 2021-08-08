تمكين المستهلكين من التعرف على منتجات العطارة المحظورة

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وأوضحت الهيئة أن الملصقات تحتوي على رمز استجابة سريع «QR Code»، تمكن المستهلك من خلال مسح الرمز بواسطة كاميرا الهواتف الذكية من الوصول مباشرة لقائمة الأعشاب والنباتات الطبية المحظورة، ومنتجات التجميل الممنوع بيعها أو المحذر منها في موقع الهيئة الالكتروني.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي بهدف الحد من تداول وشراء مثل تلك المنتجات، ورفع مستوى الوعي عن الأضرار الناتجة عند استخدامها، كما تأتي استمرارا لجهود الهيئة في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع فيما يخص سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل.
وفي إطار متصل بمحال العطارة، فقد ضبط مفتشو «الهيئة» خلال حملة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في يونيو الماضي، نحو 211 منشأة مخالفة لتطبيق لائحة الاشتراطات الصحية المحدثة، وضبط 22,320 عبوة و3079.77 كجم من المنتجات المخالفة.
وتنوعت المخالفات المرصودة بين وجود عشبة أو نبات طبي محظور بيعه في محال العطارة، وتداول وبيع منتجات تجميل غير مدرجة، وتناول مستحضرات صيدلانية غير مصرح ببيعها، وعدم بيع الأعشاب في عبوات، إضافة إلى وجود منتجات غذائية مجهولة المصدر والبيانات.
وهدفت الحملة المنفذة إلى التحقق من تطبيق محال العطارة لائحة الاشتراطات الصحية المحدثة، وتوزيع ملصقات توعوية وإرشادية لوضعها بشكل إلزامي داخل المحلات تحمل عبارة «إن استخدام الأعشاب والنباتات الطبية بصفة علاجية ليس له أساس علمي»، وذلك بهدف توعية المستهلكين والعاملين بمحال العطارة بضرورة الالتزام باشتراطات اللائحة.
وبينت الهيئة أنه يمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحد (19999)، أو من خلال تطبيق «طمني» التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل «IOS» و»أندرويد».
اللائحة المحدثة تتضمن:
- اقتصار نشاط محال العطارة على بيع الأعشاب والنباتات الطبية المعتمدة من «الغذاء والدواء»
- بيعها في عبوات محكمة الغلق وبشكلها الطبيعي
- وجود ملصق تعريفي على كل عبوة يوضح اسم العشبة أو النبات الطبي وبلد المنشأ وموانع أو محاذير الاستعمال
- منع كتابة أي إدعاء طبي على الملصق التعريفي لأي نبات أو عشب طبي أو مستحضر صحي، سواء كان مفردا أو مركبا
- منع عرض أو بيع أدوية أو أي مستحضر صيدلاني يستخدم في علاج الإنسان أو منتجات المكملات الغذائية أو مواد محظورة
- حظر عرض أو الدعاية أو البيع أو التسويق للأعشاب والنباتات الطبية المحظور بيعها بحسب القائمة المنشورة على الموقع الالكتروني للهيئة
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