إزالة تعديات على أراض حكومية بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة، تعديات على أراض حكومية بحي الحرازات بلغت مساحتها 209 آلاف م2، تمثلت في إقامة شبك وعقوم ترابية بداخلها مبان ومستودعات من البلوك والزنك ومركبات ومعدات ثقيلة وحظائر للأغنام. وأكدت اللجنة أنها مستمرة بمراقبة ومتابعة الأراضي لمنع التعدي عليها، وتنفيذ التوجيهات القاضية بإزالة أي تعد على الأراضي الحكومية بدون مسوغ شرعي ونظامي، وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين، مهيبة بجميع المواطنين التعاون معها بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات.



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