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تشهد الحوية شمال محافظة الطائف، بعد عصر اليوم، هطول أمطار خفيفة، شملت بعض الأحياء السكنية وطريق الرياض السريع.
وجذبت الأمطار الكثير للتنزه والاستمتاع بالأمطار والأجواء الباردة التي تشهدها محافظة الطائف خلال هذه الأيام.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالطائف المواطنين والمسافرين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب السرعة على امتداد الطريق، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب، وشددت على ضرورة اتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 06:44 PM
شملت بعض الأحياء السكنية وطريق الرياض السريعالآن.. أمطار خفيفة على الحوية بالطائف و"المدني" يحذر
تشهد الحوية شمال محافظة الطائف، بعد عصر اليوم، هطول أمطار خفيفة، شملت بعض الأحياء السكنية وطريق الرياض السريع.
وجذبت الأمطار الكثير للتنزه والاستمتاع بالأمطار والأجواء الباردة التي تشهدها محافظة الطائف خلال هذه الأيام.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالطائف المواطنين والمسافرين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب السرعة على امتداد الطريق، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب، وشددت على ضرورة اتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.
، الآن.. أمطار خفيفة على الحوية بالطائف و"المدني" يحذر ،
المصدر : الخليج 365
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