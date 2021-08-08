، بطلب "الأمانة".. إخلاء مئات المصانع والمستودعات والورش بالمدينة المنورة غداً.. وهذه معاناة الملاك ،

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وجّهت أمانة منطقة المدينة المنورة إشعارات لمئات المصانع والورش والمستودعات في أماكن مختلفة من بينها "الصناعية الثانية" بتسليم الموقع يوم غد لوكالة الاستثمار بالأمانة، وذلك بعد أن تم إعطاؤهم مهلة شهرين للإخلاء، وسط تضجر ملاك المصانع من هذا القرار الذي وصفوه بـ"الخسارة الكبيرة"؛ لكون بعض المصانع لم يكتمل إلا في الخمس السنوات الماضية.
وطالب ملاكُ المصانع بمهلة أطول من ذلك تصل لسنوات؛ لكون الماكينات التي داخل المصانع تكلفت عشرات الملايين، وعند إغلاقها في الوقت الحالي لا نستطع بيعها؛ لأنها تعدّ خسارة بنسة 80%، فضلاً عن عدم قدرتنا في الوقت الحالي لتجهيز مصنع آخر في المواقع الأخرى، مطالبين بالنظر في وضع معاناتهم من قبل المسؤولين في الأمانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
"الخليج 365" وجهت استفساراً صحفياً للمتحدث الرسمي لأمانة منطقة المدينة المنورة حول معاناة ملاك المصانع في الصناعية الثانية بالمدينة المنورة، ومطالبهم بتمديد المهلة؛ بحجة أن بعض ماكينات وآليات المصانع تكلفت مبالغ ضخمة، وبعضها لم تشتغل لعدة شهور، فضلاً عن أن النقل في الوقت الحالي مكلف وغير قادرين على إنشاء مصانع حديثة، إلا أنها لم تتلقّ أي رد حتى وقت كتابة هذا التقرير.
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 06:41 PM
طالبوا بمهلة سنوات لكون الخسائر كبيرةبطلب "الأمانة".. إخلاء مئات المصانع والمستودعات والورش بالمدينة المنورة غداً.. وهذه معاناة الملاك
وجّهت أمانة منطقة المدينة المنورة إشعارات لمئات المصانع والورش والمستودعات في أماكن مختلفة من بينها "الصناعية الثانية" بتسليم الموقع يوم غد لوكالة الاستثمار بالأمانة، وذلك بعد أن تم إعطاؤهم مهلة شهرين للإخلاء، وسط تضجر ملاك المصانع من هذا القرار الذي وصفوه بـ"الخسارة الكبيرة"؛ لكون بعض المصانع لم يكتمل إلا في الخمس السنوات الماضية.
وطالب ملاكُ المصانع بمهلة أطول من ذلك تصل لسنوات؛ لكون الماكينات التي داخل المصانع تكلفت عشرات الملايين، وعند إغلاقها في الوقت الحالي لا نستطع بيعها؛ لأنها تعدّ خسارة بنسة 80%، فضلاً عن عدم قدرتنا في الوقت الحالي لتجهيز مصنع آخر في المواقع الأخرى، مطالبين بالنظر في وضع معاناتهم من قبل المسؤولين في الأمانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
"الخليج 365" وجهت استفساراً صحفياً للمتحدث الرسمي لأمانة منطقة المدينة المنورة حول معاناة ملاك المصانع في الصناعية الثانية بالمدينة المنورة، ومطالبهم بتمديد المهلة؛ بحجة أن بعض ماكينات وآليات المصانع تكلفت مبالغ ضخمة، وبعضها لم تشتغل لعدة شهور، فضلاً عن أن النقل في الوقت الحالي مكلف وغير قادرين على إنشاء مصانع حديثة، إلا أنها لم تتلقّ أي رد حتى وقت كتابة هذا التقرير.
، بطلب "الأمانة".. إخلاء مئات المصانع والمستودعات والورش بالمدينة المنورة غداً.. وهذه معاناة الملاك ،
المصدر : الخليج 365
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