- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
اندلع حريق هائل، اليوم الأحد، في أحد المراكب السياحية بنهر النيل في حي الزمالك بالعاصمة المصرية القاهرة، ولا تزال قوات الحماية المدنية إخماده.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن قوات الحماية المدنية دفعت بخمس سيارات إطفاء وقوات الإنقاذ النهري؛ لمحاولة السيطرة على النيران وإخماد الحريق، وأخلِي المركب الذي يسمى "عمر الخيام" من جميع العاملين.
ولم تذكر الوكالة وقوع إصابات جراء الحريق.
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 06:45 PM
لا تزال قوات الحماية المدنية تكافح النيرانمصر.. اندلاع حريق هائل في مركب سياحي بالنيل أمام حي الزمالك
اندلع حريق هائل، اليوم الأحد، في أحد المراكب السياحية بنهر النيل في حي الزمالك بالعاصمة المصرية القاهرة، ولا تزال قوات الحماية المدنية إخماده.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن قوات الحماية المدنية دفعت بخمس سيارات إطفاء وقوات الإنقاذ النهري؛ لمحاولة السيطرة على النيران وإخماد الحريق، وأخلِي المركب الذي يسمى "عمر الخيام" من جميع العاملين.
ولم تذكر الوكالة وقوع إصابات جراء الحريق.
، مصر.. اندلاع حريق هائل في مركب سياحي بالنيل أمام حي الزمالك ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. اندلاع حريق هائل في مركب سياحي بالنيل أمام حي الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.