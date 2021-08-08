محمد بن مسعود - الدمام - لمسابقة الموسم الرياضي 2021-2022 أبرمت شركة روشن المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية وإحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عقد اتفاقية ترعى بموجبه دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد اتفاقها مع رابطة الدوري على رعاية المسابقة للموسم الرياضي 2021-2022.

ووقع اتفاقية الرعاية صباح بركات الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة روشن، وعبدالعزيز العفالق رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين. 08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 06:16 PM لمسابقة الموسم الرياضي 2021-2022 شركة روشن راعٍ لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين شركة روشن راعٍ لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أبرمت شركة روشن المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية وإحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عقد اتفاقية ترعى بموجبه دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد اتفاقها مع رابطة الدوري على رعاية المسابقة للموسم الرياضي 2021-2022.

ووقع اتفاقية الرعاية صباح بركات الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة روشن، وعبدالعزيز العفالق رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين. الكلمات المفتاحية ، شركة روشن راعٍ لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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