شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : الجائحة الآن " جائحة غير المحصنين" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - متحدث الصحة : اللقاحات لها أثر كبير في تدني الحالات الحرجة

- متحدث التعليم : نسبة تحصين طلاب المتوسطة والثانوية بلغت 70 %

-الطلبة الممنوعون من اللقاح سيبدأون الدراسة "عن بعد"

متحدث البلدية: تكثيف الجولات الرقابية للتأكد من الالتزام بالإجراءات

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د/ محمد العبدالعالي بأن المنحنى يشهد انخفاض ملحوظ في تسجيل الحالات في المملكة خلال هذه الفترة، منوهاً أن للقاحات دور كبير في الانخفاض.

وأضاف بأن جرعات اللقاح المعطاة في المملكة وصلت إلى مستويات مميزة

وأكد على أنه لم يسجل أي حالة وفاة في المملكة بسبب اللقاحات، محذراً من تصديق أي شائعات حول ذلك

وموصيا بإستكمال اللقاحات لمن أصيب بكورونا.

وأوضح أن اللقاحات المعتمدة في المملكة هي فايزر، واسترازينيكا، وجونسون، وموديرنا

وأضاف أننا في المملكة نقترب من 30 مليون جرعة حيث وصل عدد جرعات لقاحات كورونا كوفيد – 19 إلى 29604201 جرعة معطاة، في كافة مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة والتي يتجاوز عددها الـ 587 مركز.

وأضاف د/ العبدالعالي أنه تم تسجيل 731 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (533516) حالة، من بينها (10200) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1405) حالات حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، بمشاركة المتحدث الرسمي للتعليم العام بوزارة التعليم ابتسام الشهري، والمتحدث الرسمي لوزارة الشوؤن البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (514982) حالة بإضافة (620) حالة تعافي جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (8334) حالة، بإضافة (14) حالة وفاة جديدة، " رحمهم الله جميعاً.

من جانبها أكدت المتحدث الرسمي للتعليم العام بوزارة التعليم ابتسام الشهري بأن تحصين طلبة التعليم العام ممن أعمارهم ١٢ عاماً فأكثر، وجميع منسوبي التعليم بجرعتين من لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي جارية الان وبشكل دائم ، مؤكدة على الشراكة والتكامل مع وزارة الصحة لتحقيق العودة الآمنة للدراسة حضورياً.

وأضافت بان العالم يواجه اليوم مع مستجدات كورونا تحديات كبيرة في العودة الحضورية للدراسة، وأمام هذه التحديات بذلت الدولة -أيدها الله- جهوداً كبيرة ولا زالت في توفير اللقاحات لأبنائها وبناتها من الطلاب والطالبات، وجميع منسوبي التعليم، وتهيئة المراكز للحصول على تلك اللقاحات، وتسخير كافة الإمكانات لتهيئة المدارس والجامعات والكليات والمعاهد بكافة الإجراءات الاحترازية، بما يسهم في عودة آمنة للجميع،

وأكدت على ان التعليم أحد أهم مؤشرات العودة الطبيعية لأي مجتمع، ومع عودة الحياة لكثير من المناشط والفعاليات والمناسبات في المجتمع السعودي؛ يبقى التعليم والعودة الحضورية للدراسة مطلباً مهماً لاستكمال تلك العودة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وبينت بأن طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية سيبدأ عامهم الدراسي حضورياً بعد الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، بينما يبدأ طلبة المرحلة الابتدائية عامهم الدراسي عن بُعد من خلال "مدرستي"، وطلبة رياض الأطفال من خلال منصة "روضتي"، وذلك حتى الوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70%) أو بتاريخ 30اكتوبر من العام الحالي أيهما يسبق أولًا.

ويبلغ عدد طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية ٣مليون و١٠٠ الف طالب وطالبة ونسبة المحصنين منهم إجمالاً حتى اليوم (70%).

و نسبة من حصل على جرعة واحدة (45%)، بينما من حصلوا على جرعتين لا تتجاوز (19%)، ومحصن متعافي (6%).

وحثت أبنائنا وبناتنا من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بالالتزام بحضور مواعيد الحجز المسبق لأخذ الجرعات، والتأكد من المواعيد من خلال تطبيق توكلنا أو صحتي.

لافتةً أن الطلبة الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة والتحقوا بالصف الأول المتوسط يعاملون مثل بقية الطلبة الذين لم يتلقوا اللقاح، وسيبدأ عامهم الدراسي عن بُعد، وكذلك الطلبة الذين يعانون من أمراض مزمنة تمنعهم من الحصول على اللقاح سيتم توفير التعليم عن بُعد لهم.

وبينت بان وزارة التعليم ستعلن قريبًا عن النماذج التشغيلية للعودة الحضورية للمدارس التي توضح رحلة الطالب خلال اليوم الدراسي مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية.

وأوضحت بانه سيطبق على طلاب التربية الخاصة ما يطبق على جميع الطلاب من حيث اشتراطات الحصول على جرعتين من اللقاح للعودة الحضورية للدراسة، يستثنى من ذلك من تمنعه ظروفه الصحية وفق البرتوكولات المعتمدة وتوفير التعليم عن بُعد لهم.

‬واستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الشوؤن البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم الجولات الرقابية خلال شهر يوليوحيث قاموا بـ 499240 زيارة ، سجلت من خلالها 2346 مخالفة، مبينا ً أن أبرز القطاعات المستهدفة كانت هي المطاعم والمقاهي، وأسواق النفع العام، والمنشآت التجارية بمختلف أنواعها، والميادين والحدائق العامة.

وأكد أنه تم اشتراط التحصين ابتداء من 22 ذي الحجة لمن ينوي دخول المراكز والمحلات التجارية وأسواق النفع العام، ومحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل، والمطاعم والمقاهي.

واهاب بالجميع بالمسارعة بالابلاغ عن أي ملاحظات او مخالقات للاشتراطات والبروتوكولات الصحية وذلك على رقم 940