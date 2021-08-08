مشروع أصالة الجوان يوفر 600 فيلا وتاون هاوس في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان (NHC)، اليوم، مشروع أصالة الجوان في ضاحية الجوّان بالرياض – إحدى الضواحي السكنية الكبرى التابعة لبرنامج سكني -، ضمن المرحلة الثانية لمشروع مرسية الواقع بالضاحية شمال مدينة الرياض، وتنفذ “الوطنية للإسكان” المشروع كمطور رئيسي بالتعاون مع مطورين فرعيين من القطاع الخاص.

مواصفات مشروع أصالة الجوان

ويوفر أصالة الجوان 600 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع فيلا وتاون هاوس بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي احتياجات الأسر، ويمكن للأسر السعودية الراغبة في معاينة الوحدات زيارة مركز سكني الشامل بالرياض، كما يمكن حجز الوحدات إلكترونيًا من خلال موقع وتطبيق سكني.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد صالح البطي، أن الشركة ملتزمة بدورها الريادي كذراع استثماري لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في التطوير العقاري وقطاع الإسكان، وتنفيذ وإطلاق العديد من المشاريع على مستوى المملكة لتوفير المشاريع المستقبلية والوحدات السكنية بما يساعد الأسر على التملّك والاستفادة من برنامج “سكني” من خلال تطوير أحياء سكنية نموذجية توفر جودة الحياة، ضمن شراكات نوعية مع المطورين العقاريين المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة في تطوير البنية التحتية والتشييد والبناء.

مساحة المشروع

وأشار البطي إلى أن المشروع يقع على مساحة تتجاوز 183 ألف متر مربع، ويأتي ضمن المرحلة الثانية لمشروع مرسية الذي تنفذه الشركة الوطنية للإسكان بالتعاون مع عدد من المطورين العقاريين المؤهلين ضمن ضاحية الجوان الكبرى والممتدة على موقع استراتيجي غرب مطار الملك خالد الدولي عند تقاطعات لطرق محورية ورئيسية يسهل الانتقال منها وإليها، ويتميز المشروع بتصاميمه المميزة ضمن بيئة عصرية توفر الرفاهية، وبأسعار مناسبة وبأقساط شهرية مُيسرة.

نماذج وتصاميم عصرية

وتشهد منطقة الرياض تنفيذ 25 مشروعًا سكنيًا توفّر أكثر من 31 ألف وحدة سكنية متنوعة بنماذج وتصاميم عصرية تشمل فلل وشقق وتاون هاوس، منها 13 مشروعًا تحت التنفيذ ضمن ضاحية الجوان التي تُعد أكبر الضواحي السكنية وتقع في شمال مدينة الرياض على مساحة إجمالية تُقدر بنحو 30 مليون متر مربع، بالقرب من مطار الملك خالد الدولي.

يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان أطلقت خلال النصف الثاني من العام الماضي عددًا من المشاريع الجديدة كمطور رئيسي بالتعاون مع مطورين فرعيين مع القطاع الخاص ضمن المرحلة الثانية من مشروع مرسية بضاحية الجوان، وهي: مشروع نساج تاون الذي يوفّر 690 فيلا، ومشروع النرجس فيو الذي يوفّر 728 وحدة سكنية، ومشروع المهندية الذي يشمل 628 فيلا، بالإضافة إلى مشروع سرايا الجوان الذي يضم 936 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس ومشروع الرابية الذي يوفر 670 فيلا، وشهدت تلك المشاريع إقبالًا عاليًا أدى لحجز غالبية وحداتها خلال أيام من إطلاقها.



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