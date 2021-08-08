شرطة الرياض: ضبط 8 مواطنين ومقيمين ارتكبوا 100 جريمة نصب واحتيال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

متابعات الخليج 365 - واس

ألقت شرطة الرياض القبض على (3) مواطنين و(5) مقيمين ارتكبوا عددًا من جرائم النصب والاحتيال تجاوزت 100 جريمة.

تفاصيل بيان شرطة الرياض

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال المالي، أسفرت عن القبض على (3) مواطنين و(3) مقيمين من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية الهندية وآخر من الجنسية الباكستانية، أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، ارتكبوا عدد من الجرائم ، تمثلت في تنفيذ (100) عملية نصب واحتيال عبر منصاتٍ إلكترونية تنتحل صفة هيئات مالية وحكومية تدار من خارج المملكة، وتعمل على بث رسائل وإعلانات وهمية للاستثمار والتداول، وتعاونهم مع المتهمين في الخارج بتأمين (1300) شريحة اتصال بأسماء وهمية، وتمكينهم من استخدام حساباتهم البنكية لايداع وتحويل المبالغ المالية التي استولوا عليها من ضحاياهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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