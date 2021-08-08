متحدث التعليم تكشف آلية بداية العام الدراسي الجديد وخيارات الدراسة عن بعد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم لشؤون التعليم العام، ابتسام الشهري، عن آلية بدء العام الدراسي الجديد والفئات التي سيتم إتاحة الدراسة عن بعد لها.

وقالت ابتسام الشهري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية ممن حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا سوف يكون لهم الحق في العودة إلى الدراسة حضوريًا منذ اليوم الأول من العام الدراسي الجديد.

آلية الدراسة عن بعد

وأضافت أن طلاب المرحلة الابتدائية والطلاب دون الـ12 عامًا الذين التحقوا بالصف الأول المتوسط ولم يتلقوا اللقاح والذين يعانون من أمراض مزمنة تمنعهم من الحصول على لقاح كورونا سوف يتاح لهم التعلم عن بعد عبر منصة مدرستي.

ولفتت إلى أن طلاب رياض الأطفال سوف يبدؤون الدراسة عن بعد عبر منصة روضتي لحين الوصول إلى المناعة المجتمعية أو 30 أكتوبر المقبل أيهما أولًا.



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