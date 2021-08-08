متحدث الصحة : 99 % من الحالات الحرجة لم يستكملوا التحصين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن 99 % من الحالات الحرجة في السعودية هي ممن لم يستكملوا التحصين سواء بالحصول على جرعة واحدة أو ممن لم يحصلوا على اللقاح حتى الآن.

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن الجائحة الآن هي جائحة غير المحصنين مشيرًا إلى أن المنحنى الوبائي بالمملكة مبشر بالخير وإيجابي.

عدد الحالات الحرجة

ووصل عدد الحالات التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (10200) حالة من بينها (1405) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.



وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم عن عدد الحالات النشطة، كما أعلنت عن تعافي (620) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (514982) حالة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (533516) حالة، توفي منهم (8334) حالة.

جرعات لقاح كورونا

كما كشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت 29 مليونًا و604 آلاف و201 جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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