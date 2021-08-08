السعودية | الصحة السعودية: لم نرصد أي وفاة بين الأطفال بعد تلقي لقاح كورونا

شكرا لقرائتكم الصحة السعودية: لم نرصد أي وفاة بين الأطفال بعد تلقي لقاح كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، أن ما تم إشاعته عن وقوع وفيات بين الأطفال بعد تلقيهم لقاحات كورونا هي أكاذيب ومغالطات لا تمت للواقع بصلة، مضيفاً: "لم نسجل أي حالة وفاة للأطفال في السعودية بعد تلقي لقاح فيروس ‫كورونا".

وتابع: "نبشركم.. السعودية‬ تشهد تراجعاً في المنحنى الوبائي. كذلك الدول التي تقدمت في منح لقاحات كورونا تشهد تراجعاً في حالات الإصابة بالفيروس. و99% من الحالات الحرجة من كورونا في السعودية لم يستكملوا التحصين".

مادة اعلانية

وطمأن قائلاً: "لا داعي للقلق والخوف.. ليست عبارة نرددها كجهات رسمية بل هي كلمات ترددها الهيئات والخبراء حول العالم، لأهمية تلقي لقاحات كورونا، حيث نرصد مخاوف في عيون العالم بسبب كورونا، ولكن اللقاحات قادرة على أن تحوّل المخاوف إلى مأمن من الفيروس".

من حملة التطعيم ضد كورونا في السعودية

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 731 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة، كما أعلنت تسجيل 620 حالة تعاف.

نسبة المحصنين من الطلاب

إلى ذلك، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة التعليم السعودي ابتسام الشهري ‬⁩أن نسبة المحصنين من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانية حتى اليوم 70%، مؤكدةً أن العالم يواجه تحديات في العودة الحضورية للمدارس بسبب ⁧‫فيروس كورونا‬⁩.

من حملة التطعيم ضد كورونا في السعودية

وبيّنت أن جهود وزارة التعليم متكاملة مع ⁧‫وزارة الصحة‬⁩ للعودة الحضورية للدراسة، حيث سيشهد العام الدراسي‬⁩ الجديد حضور طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية لمن تلقَ جرعتين، أما طلاب المرحلة الابتدائية فستكون عودتهم عن بُعد عبر ⁧‫منصة "مدرستي".

وأضافت أن "من لديه موانع صحية من تلقي ⁧‫لقاح كورونا‬⁩ لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية، ستكون عودتهم عن بُعد، وسيعلن قريباً عن عودة ⁧‫العام الدراسي‬⁩ لجميع المراحل"، في الوقت الذي اعتمدت فيه الوزارة مبلغ 57 مليون ريال لتوفير المستلزمات الوقائية من كورونا في المدارس.