السعودية | بدء صرف 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب كورونا للعاملين في الصحة

شكرا لقرائتكم بدء صرف 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب كورونا للعاملين في الصحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأت السعودية صرف مبالغ المشمولين بقرار مجلس الوزراء، من أسر المتوفين بسبب فيروس كورونا الجديد (COVID-19) من العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص، سواءً كانوا مدنيين أو عسكريين، سعوديين أو غير سعوديين، مِمن قدّموا أرواحهم في مواجهة هذه الجائحة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في السعودية، وذلك بمبلغ 500 ألف ريال.

وأوضح وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن الربيعة، أن البدء بصرف المبالغ لأسر المتوفين بسبب جائحة كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، يأتي إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء، وامتداداً لما توليه الحكومة الرشيدة من اهتمام ورعاية للمواطنين والمقيمين ومنهم منسوبو القطاع الصحي، مثمناً ما يقدمه العاملون في جميع القطاعات الصحية في المملكة من تضحيات كبيرة، وتفانٍ وإخلاص في أداء عملهم لخدمة المرضى والعناية بهم خلال جائحة كورونا، وفي مقدمتهم من ضحوا بأنفسهم للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، سائلاً المولى أن يرحمهم ويغفر لهم.

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وثمّن الدكتور الربيعة ما يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، من أولوية ودعم غير محدود لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، والارتقاء بمستوى وجودة أداء الخدمات الصحية المقدمة في السعودية، مشيداً بالاهتمام الدائم الذي توليه الحكومة الرشيدة للقطاع الصحي.

وأكد أن القطاعات الصحية في السعودية بذلت جهوداً كبيرة لاحتواء هذا الوباء والسيطرة على الوضع والحيلولة دون انتشاره بكل السبل والطرق العلمية والعملية، فيما رصدت الدولة ميزانيات ضخمة لتعزيز جاهزية القطاع الصحي.