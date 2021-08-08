، قضية "الفتنة" بالأردن.. "عوض الله" و"ابن زيد" يطعنان في الأحكام الصادرة بحقهما ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
قدم محاميا الدفاع عن رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، المحكومين بالسجن 15 عامًا فيما يعرف بقضية "الفتنة" واستهداف أمن الأردن، اليوم "الأحد"، لائحة الطعن بالقرار لدى محكمة التمييز.
وبيّن المحامي محمد العفيف أنه وزميله علاء الخصاونة قدما لائحة طعن واحدة عن موكليهما في 30 صفحة، للطعن بقرار محكمة أمن الدولة سجلت لدى محكمة التمييز؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وأضاف "العفيف"، وهو قاض سابق في محكمة أمن الدولة: أنها تضمنت إثارة عدة نقاط متعلقة بالقضية بينها إجراءات المحاكمة ورفض محكمة أمن الدولة قبول بيّنات دفاع.
ومحكمة التمييز هي أعلى هيئة قضائية في الأردن.
وكانت محكمة أمن الدولة أصدرت في 12 يوليو "تموز" الماضي حكمًا بالسجن 15 عامًا بحقّ "عوض الله" و"بن زيد"، بعد إدانتهما بتهمتَي "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة"، فيما يعرف بقضية "الفتنة".
وقرارات محكمة أمن الدولة قابلة للطعن خلال 30 يومًا من صدور الحكم.
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 05:49 PM
اللائحة تضمنت عدة نقاط بينها إجراءات المحاكمةقضية "الفتنة" بالأردن.. "عوض الله" و"ابن زيد" يطعنان في الأحكام الصادرة بحقهما
قدم محاميا الدفاع عن رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، المحكومين بالسجن 15 عامًا فيما يعرف بقضية "الفتنة" واستهداف أمن الأردن، اليوم "الأحد"، لائحة الطعن بالقرار لدى محكمة التمييز.
وبيّن المحامي محمد العفيف أنه وزميله علاء الخصاونة قدما لائحة طعن واحدة عن موكليهما في 30 صفحة، للطعن بقرار محكمة أمن الدولة سجلت لدى محكمة التمييز؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وأضاف "العفيف"، وهو قاض سابق في محكمة أمن الدولة: أنها تضمنت إثارة عدة نقاط متعلقة بالقضية بينها إجراءات المحاكمة ورفض محكمة أمن الدولة قبول بيّنات دفاع.
ومحكمة التمييز هي أعلى هيئة قضائية في الأردن.
وكانت محكمة أمن الدولة أصدرت في 12 يوليو "تموز" الماضي حكمًا بالسجن 15 عامًا بحقّ "عوض الله" و"بن زيد"، بعد إدانتهما بتهمتَي "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة"، فيما يعرف بقضية "الفتنة".
وقرارات محكمة أمن الدولة قابلة للطعن خلال 30 يومًا من صدور الحكم.
، قضية "الفتنة" بالأردن.. "عوض الله" و"ابن زيد" يطعنان في الأحكام الصادرة بحقهما ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر قضية "الفتنة" بالأردن.. "عوض الله" و"ابن زيد" يطعنان في الأحكام الصادرة بحقهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.