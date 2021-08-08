، الهلال يوقّع مع "الجوير" حتى 2023.. ويظفر بخدمات خليفة الدوسري ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الهلال، اليوم الأحد، عن توقيعه مع اللاعب خليفة الدوسري قادمًا من نادي القادسية بعقد يمتد لخمس سنوات.

كما أنهت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل إجراءات التوقيع مع لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم مصعب الجوير، بعقد يمتدّ حتى 2023.