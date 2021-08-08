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الهلال يوقّع مع "الجوير" حتى 2023.. ويظفر بخدمات خليفة الدوسري

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الهلال، اليوم الأحد، عن توقيعه مع اللاعب خليفة الدوسري قادمًا من نادي القادسية بعقد يمتد لخمس سنوات.

كما أنهت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل إجراءات التوقيع مع لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم مصعب الجوير، بعقد يمتدّ حتى 2023.

الهلال يوقّع مع

الهلال يوقّع مع

الهلال يوقّع مع

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 05:52 PM

الهلال يوقّع مع "الجوير" حتى 2023.. ويظفر بخدمات خليفة الدوسري
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلن نادي الهلال، اليوم الأحد، عن توقيعه مع اللاعب خليفة الدوسري قادمًا من نادي القادسية بعقد يمتد لخمس سنوات.

كما أنهت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل إجراءات التوقيع مع لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم مصعب الجوير، بعقد يمتدّ حتى 2023.

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المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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