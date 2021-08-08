محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الإعلام، قرارًا بترقية حنان بنت أحمد الحكمي، على وظيفة أخصائي علاقات عامة بالمرتبة التاسعة. وقالت "الحكمي": إن الترقية ستكون حافزًا لها نحو المزيد من العمل والجهد لخدمة الدين والمليك والوطن. 08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 05:48 PM "الحكمي" للمرتبة التاسعة بوزارة الإعلام "الحكمي" للمرتبة التاسعة بوزارة الإعلام أصدرت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الإعلام، قرارًا بترقية حنان بنت أحمد الحكمي، على وظيفة أخصائي علاقات عامة بالمرتبة التاسعة. وقالت "الحكمي": إن الترقية ستكون حافزًا لها نحو المزيد من العمل والجهد لخدمة الدين والمليك والوطن. الكلمات المفتاحية ، "الحكمي" للمرتبة التاسعة بوزارة الإعلام ،

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