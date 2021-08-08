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"الحكمي" للمرتبة التاسعة بوزارة الإعلام

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الإعلام، قرارًا بترقية حنان بنت أحمد الحكمي، على وظيفة أخصائي علاقات عامة بالمرتبة التاسعة.

وقالت "الحكمي": إن الترقية ستكون حافزًا لها نحو المزيد من العمل والجهد لخدمة الدين والمليك والوطن.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 05:48 PM

"الحكمي" للمرتبة التاسعة بوزارة الإعلام
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أصدرت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الإعلام، قرارًا بترقية حنان بنت أحمد الحكمي، على وظيفة أخصائي علاقات عامة بالمرتبة التاسعة.

وقالت "الحكمي": إن الترقية ستكون حافزًا لها نحو المزيد من العمل والجهد لخدمة الدين والمليك والوطن.

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المصدر : الخليج 365

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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