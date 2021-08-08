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وقّعت بلدية الساحل عقد استثماري لإنشاء وتشغيل فندق من فئة 4 نجوم بالواجهة البحرية بالحريضة مع شركة "دورة وثير العقارية".
وأوضح رئيس بلدية الساحل المهندس عائض المحجاني، أن المشروع الفندقي الذي يقع في الواجهة البحرية سيكون مدة العقد 35 سنة، وسيتم إدارة المشروع من طرف شركة فندقية مميزة.
وأشار إلى أن مساحة المشروع تبلغ 4900 متر مربع، وسيتكون الفندق من عدة طوابق بالإضافة إلى مطاعم ومقاهٍ متنوعة.
وتسعى البلدية من خلال العقد الاستثماري إلى الارتقاء بجودة الخدمات الفندقية المقدمة لزوار المنطقة، فضلاً عن الإسهام في التوسع بالخيارات السكنية المعروضة للمستفيدين من خلال استقطاب استثمارات نوعية في المجال الفندقي بما يعزز استراتيجية الأمانة وبلدياتها في تطوير منظومة التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص بالمنطقة وفق توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 05:45 PM
بمدة عقد لـ35 عاماً وسيتم إدارته من شركة فندقية متميزةأبها.. بلدية الساحل توقع عقداً استثمارياً لإنشاء وتشغيل فندق بالواجهة البحرية
وقّعت بلدية الساحل عقد استثماري لإنشاء وتشغيل فندق من فئة 4 نجوم بالواجهة البحرية بالحريضة مع شركة "دورة وثير العقارية".
وأوضح رئيس بلدية الساحل المهندس عائض المحجاني، أن المشروع الفندقي الذي يقع في الواجهة البحرية سيكون مدة العقد 35 سنة، وسيتم إدارة المشروع من طرف شركة فندقية مميزة.
وأشار إلى أن مساحة المشروع تبلغ 4900 متر مربع، وسيتكون الفندق من عدة طوابق بالإضافة إلى مطاعم ومقاهٍ متنوعة.
وتسعى البلدية من خلال العقد الاستثماري إلى الارتقاء بجودة الخدمات الفندقية المقدمة لزوار المنطقة، فضلاً عن الإسهام في التوسع بالخيارات السكنية المعروضة للمستفيدين من خلال استقطاب استثمارات نوعية في المجال الفندقي بما يعزز استراتيجية الأمانة وبلدياتها في تطوير منظومة التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص بالمنطقة وفق توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.
، أبها.. بلدية الساحل توقع عقداً استثمارياً لإنشاء وتشغيل فندق بالواجهة البحرية ،
المصدر : الخليج 365
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