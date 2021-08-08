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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، البرنامج الطبي التطوعي لجراحة الفم والوجه والفكين في مدينة الخرطوم بجمهورية السودان، وذلك بالشراكة مع رابطة العالم الإسلامي.
وقام الفريق التطوعي بزيارة مقر البرنامج في مستشفى الأسنان التعليمي، والوقوف على التجهيزات اللازمة والأجهزة المخصصة وإجراءات تجهيز المرضى، كما نفذ برنامجًا تعليميًّا حول جراحة الفم والوجه والفكين في المقر، استفاد منه في يومه الأول 76 متخصصًا وطالبًا من كلية طب الأسنان.
ويأتي البرنامج الطبي ضمن البرامج التطوعية التي ينفذها المركز في عدد من الدول، بهدف تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تغطية تكاليف العلاج.
على جانب آخر قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية، خدماتها العلاجية لـ1,394 مستفيدًا خلال الفترة من 22 حتى 28 يوليو 2021م، وذلك بدعمٍ من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وراجع عيادة الطوارئ 502 مستفيد، وعيادة الباطنية 221 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 89 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 339 مريضًا، وقسم التوعية والتثقيف 273 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 63 مستفيدًا، وعيادة التغذية العلاجية 180 مستفيدًا.
كما استفاد من قسم المختبر 282 مستفيدًا، وقسم الأشعة 102 مستفيد، وقسم الخدمات التمريضية 583 فردًا، وقسم الإحالة الطبية 5 مستفيدين، وقسم التوليد 4 حالات، فيما صُرفت الأدوية لـ1,394 فردًا، ونُفذ نشاطان للتخلص من النفايات.
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 05:43 PM
الجعدة الصحي يقدم خدماته لـ1,394 مستفيدًا خلال أسبوع بدعم المركز"إغاثي" الملك يدشن البرنامج الطبي التطوعي لجراحة الفم والوجه بالسودان
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، البرنامج الطبي التطوعي لجراحة الفم والوجه والفكين في مدينة الخرطوم بجمهورية السودان، وذلك بالشراكة مع رابطة العالم الإسلامي.
وقام الفريق التطوعي بزيارة مقر البرنامج في مستشفى الأسنان التعليمي، والوقوف على التجهيزات اللازمة والأجهزة المخصصة وإجراءات تجهيز المرضى، كما نفذ برنامجًا تعليميًّا حول جراحة الفم والوجه والفكين في المقر، استفاد منه في يومه الأول 76 متخصصًا وطالبًا من كلية طب الأسنان.
ويأتي البرنامج الطبي ضمن البرامج التطوعية التي ينفذها المركز في عدد من الدول، بهدف تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تغطية تكاليف العلاج.
على جانب آخر قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية، خدماتها العلاجية لـ1,394 مستفيدًا خلال الفترة من 22 حتى 28 يوليو 2021م، وذلك بدعمٍ من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وراجع عيادة الطوارئ 502 مستفيد، وعيادة الباطنية 221 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 89 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 339 مريضًا، وقسم التوعية والتثقيف 273 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 63 مستفيدًا، وعيادة التغذية العلاجية 180 مستفيدًا.
كما استفاد من قسم المختبر 282 مستفيدًا، وقسم الأشعة 102 مستفيد، وقسم الخدمات التمريضية 583 فردًا، وقسم الإحالة الطبية 5 مستفيدين، وقسم التوليد 4 حالات، فيما صُرفت الأدوية لـ1,394 فردًا، ونُفذ نشاطان للتخلص من النفايات.
، "إغاثي" الملك يدشن البرنامج الطبي التطوعي لجراحة الفم والوجه بالسودان ،
المصدر : الخليج 365
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