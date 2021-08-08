، مصادر "الخليج 365": اللجان الفنية تحدد مصير مبنى الصحة النفسية بمكة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
علمت "الخليج 365" من مصادرها بأن لجنة هندسية تابعة لإدارة التجمع الصحي بمكة المكرمة، وقفت اليوم على مبنى الصحة النفسية بالزاهر، الذي يضم عدداً من العيادات ويحوي غرف التنويم المخصصة للمرضى النفسيين، وذلك للتأكد من صلاحيته والوقوف على البلاغات الواردة عن وجود تشققات في المبنى.
ومن المقرر أن تصدر اللجنة التابعة لإدارة التجمع الصحي تقريرها وتوصياتها حول المبنى، في القريب العاجل. في المقابل يُنتظر أن يقول الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، هو الآخر؛ كلمته حول تلك المباني، بعد وقوفه عليها الأسبوع الماضي.
وكان المتحدث باسم التجمع الصحي بمكة المكرمة حاتم المسعودي قد كشف لـ"الخليج 365" خلال التقرير المنشور الأسبوع الماضي تحت عنوان: "هل مبنى مستشفى النفسية بمكة آيل للسقوط؟ الدفاع المدني يدخل على الخط.. ولجنة صحية"؛ أنه جارٍ تعميد مكتب استشاري متخصص لتقييم حالة المباني وتقديم الحلول الفنية، منوهاً وقتها بأن الحالة تحظى بمتابعة مباشرة من قيادات التجمع الصحي.
ومما يذكر هنا إلى أن الشؤون الصحية بمكة المكرمة كانت قد نقلت قسم الصحة النفسية وجميع المرضى المنومين من مقرهم القديم بحي العمرة إلى مبنى الصحة النفسية بمستشفى الملك عبدالعزيز بحي الزاهر؛ وذلك في عام 2015م.
ويقع المبنى في الجهة الشمالية للمستشفى، حيث جرى حينه ترميمه بالكامل وتعديله، بحيث يتلاءم لوضع مرضى الصحة النفسية.
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 05:40 PM
أكدت أن الحالة تحظى بمتابعة مباشرة من قيادات التجمع الصحيمصادر "الخليج 365": اللجان الفنية تحدد مصير مبنى الصحة النفسية بمكة
علمت "الخليج 365" من مصادرها بأن لجنة هندسية تابعة لإدارة التجمع الصحي بمكة المكرمة، وقفت اليوم على مبنى الصحة النفسية بالزاهر، الذي يضم عدداً من العيادات ويحوي غرف التنويم المخصصة للمرضى النفسيين، وذلك للتأكد من صلاحيته والوقوف على البلاغات الواردة عن وجود تشققات في المبنى.
ومن المقرر أن تصدر اللجنة التابعة لإدارة التجمع الصحي تقريرها وتوصياتها حول المبنى، في القريب العاجل. في المقابل يُنتظر أن يقول الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، هو الآخر؛ كلمته حول تلك المباني، بعد وقوفه عليها الأسبوع الماضي.
وكان المتحدث باسم التجمع الصحي بمكة المكرمة حاتم المسعودي قد كشف لـ"الخليج 365" خلال التقرير المنشور الأسبوع الماضي تحت عنوان: "هل مبنى مستشفى النفسية بمكة آيل للسقوط؟ الدفاع المدني يدخل على الخط.. ولجنة صحية"؛ أنه جارٍ تعميد مكتب استشاري متخصص لتقييم حالة المباني وتقديم الحلول الفنية، منوهاً وقتها بأن الحالة تحظى بمتابعة مباشرة من قيادات التجمع الصحي.
ومما يذكر هنا إلى أن الشؤون الصحية بمكة المكرمة كانت قد نقلت قسم الصحة النفسية وجميع المرضى المنومين من مقرهم القديم بحي العمرة إلى مبنى الصحة النفسية بمستشفى الملك عبدالعزيز بحي الزاهر؛ وذلك في عام 2015م.
ويقع المبنى في الجهة الشمالية للمستشفى، حيث جرى حينه ترميمه بالكامل وتعديله، بحيث يتلاءم لوضع مرضى الصحة النفسية.
، مصادر "الخليج 365": اللجان الفنية تحدد مصير مبنى الصحة النفسية بمكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "الخليج 365": اللجان الفنية تحدد مصير مبنى الصحة النفسية بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.