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اعتمد مدير التعليم بمحافظة القنفذة الدكتور محمد الزاحمي، اليوم الأحد، حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بتعليم القنفذة للعام الدراسي ١٤٤٢/ ١٤٤٣هـ.
وقال مدير شؤون المعلمين الدكتور إبراهيم الحسني: إنه تم نقل ١٥٧ معلمًا من ٥٠٨ معلمين تقدموا للحركة، بنسبة ٣١.٠٩ ٪.
وأضاف: تم نقل 101 معلمة من المتقدمات للحركة وعددهن 358 معلمة، بنسبة ٢٨.٧٧٪.
وأوضح أنه يمكن للمعلم /ة الاستعلام عن نتيجة الحركة عن طريق برنامج "نور"، على أن يتم إخلاء الطرف والمباشرة مع عودة المعلمين / ت.
وتابع: "من لديه تظلم على نتيجة الحركة بإمكانه التقدم بذلك إلكترونيًّا عبر حساب المعلم/ة في نظام "نور"، حتى تاريخ 4/ 1/ 1443هـ، وستتم موافاة المعلم/ة بنتيجة الطلب؛ والله الموفق".
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 05:39 PM
لـ157 معلمًا و101 معلمة.. للعام الدراسي 1442/ 1443هـمدير تعليم القنفذة يعتمد حركة نقل شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية
اعتمد مدير التعليم بمحافظة القنفذة الدكتور محمد الزاحمي، اليوم الأحد، حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بتعليم القنفذة للعام الدراسي ١٤٤٢/ ١٤٤٣هـ.
وقال مدير شؤون المعلمين الدكتور إبراهيم الحسني: إنه تم نقل ١٥٧ معلمًا من ٥٠٨ معلمين تقدموا للحركة، بنسبة ٣١.٠٩ ٪.
وأضاف: تم نقل 101 معلمة من المتقدمات للحركة وعددهن 358 معلمة، بنسبة ٢٨.٧٧٪.
وأوضح أنه يمكن للمعلم /ة الاستعلام عن نتيجة الحركة عن طريق برنامج "نور"، على أن يتم إخلاء الطرف والمباشرة مع عودة المعلمين / ت.
وتابع: "من لديه تظلم على نتيجة الحركة بإمكانه التقدم بذلك إلكترونيًّا عبر حساب المعلم/ة في نظام "نور"، حتى تاريخ 4/ 1/ 1443هـ، وستتم موافاة المعلم/ة بنتيجة الطلب؛ والله الموفق".
، مدير تعليم القنفذة يعتمد حركة نقل شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية ،
المصدر : الخليج 365
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