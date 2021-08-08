شكرا لمتابعة خبر عن متحدثة التعليم: طلاب الابتدائية ورياض الأطفال ستكون دراستهم عن بُعد عبر " مدرستي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت متحدثة التعليم العام، ابتسام الشهري، إن طلاب الابتدائية ورياض الأطفال ستكون دراستهم عن بُعد من خلال منصة مدرستي.

وأوضحت ابتسام الشهري خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة، أن الطلاب المصابون بأمراض مزمنة سوف يتم التعامل معهم كغير المحصّنين وستكون دراستهم عن بعد عبر منصة مدرستي.

وأشارت:"طلاب رياض الأطفال عودتهم عن بُعد عبر منصة روضتي"، موضحة أن العام الدراسي الجديد حضورياً لطلاب لمرحلة المتوسطة والثانوية لمن تلقى جرعتين.

ولفتت:"عودة طلاب المرحلة الابتدائية ستكون عبر منصة مدرستي لحين استكمال الحصانة المجتمعية أو تاريخ 30 أكتوبر".

وتابعت:"نسبة المحصنين من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية حتى اليوم بلغت 70%".