شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إقبال كبير للمواطنين على مركز "سكني" لحجز الوحدات السكنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثقت بعض الصور الإقبال الكبير للمواطنين على مركز "سكني" بعد إطلاق الشركة الوطنية للإسكان اليوم مشروع "أصالة الجوان" السكني.

وجاء ذلك ضمن المرحلة الثانية لمشروع مرسية الواقع بضاحية الجوان شمال مدينة الرياض – كأحد المشاريع تحت الإنشاء التي تنفذها الشركة كمطور رئيسي بالتعاون مع مطورين فرعيين من القطاع الخاص.

وظهر المواطنون في الصور وهم يصطفون في طوابير امتدت لمسافات طويلة وصلت حتى خارج المركز لمعاينة موقع المشروع وحجز الوحدات السكنية، حيث يوفر 600 وحدة سكنية من نوع (فيلا، تاون هاوس) بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي كافة احتياجات الأسر.

ويمكن للأسر الراغبة في معاينة الوحدات زيارة مركز سكني الشامل بالرياض، كما يمكن حجز الوحدات إلكترونياً من خلال موقع وتطبيق "سكني" على الرابط التالي: من هنــــــــــــــــا