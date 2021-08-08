شكرا لمتابعة خبر عن "متحدث الصحة": 99% من الحالات الحرجة في المملكة لم يستكملوا التحصين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال متحدث وزارة الصحة محمد العبدالعالي أن 99% ممن هم في الحالات الحرجة في المملكة لم يستكملوا التحصين، مشيرًا إلى أن الجائحة الآن تعتبر جائحة غير المحصنين.

وأوضح "متحدث الصحة" أن في هذه الحالة يكون انتقالها والتحورات أسرع وأعلى وأخطر وهذا يختلف عن المحصنين الذي يكونون في مأمن من مخاطر الفيروس وشدته.

كما أكد "العبدالعالي" أن معظم الدول التي تقدمت في إعطاء اللقاحات بخطط ومستويات ومرتفعة وعالية تحقق مؤشرات إيجابية ومتوقع أن تكون أكتر إيجابية خلال المرحلة القادمة.

وأبان أن الدول الأخرى والتي لم يتم فيها التحصين بالسرعات المطلوبة تواجه بعض الصعوبات خاصة مع مستجدات جديدة مرتبطة بالمتحورات، مشيرًا إلى أن المملكة تميزت بإعطاء جرعات بمستويات عالية.