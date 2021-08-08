شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 731 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 731 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت الوزارة، عن تسجيل 620 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 514,982 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 14 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 8334 حالة وفاة.

وأوضحت "الصحة" أن منطقة مكة سجلت اليوم أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا بعدما سجلت 151 إصابة جديدة.