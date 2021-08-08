بالفيديو.. متحدثة «التعليم»: تكشف آلية بداية العام الدراسي الجديد

الرياض - محمد عبدالله - كشفت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، آلية بداية العام الدراسي الجديد.

وقالت متحدث التعليم، في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي، اليوم، إن طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية سيكون عامهم الدراسي حضوريا بعد الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، بينما طلبة المرحلة الابتدائية ستكون دراستهم عن بُعد من خلال منصة مدرستي.

وأوضحت أن طلبة رياض الأطفال سيبدؤون من خلال منصة روضتي، حتى الوصول إلى المناعة المجتمعية بـ70%، أو بتاريخ 30 أكتوبر من العام الحالي، أيهما يسبق أولا.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، أن طلاب الابتدائية ورياض الأطفال ستكون دراستهم عن بعد من خلال منصة مدرستي.

وأوضحت الشهري، أن نسبة الطلاب الذين حصلوا على جرعتين لم تتجاوز 19% حتى الآن، مشيرًا إلى أن نسبة المحصنين من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانية حتى اليوم 70%.

وأكدت متحدثة «التعليم»، أن نسبة المحصّنين المتعافين من كورونا من الطلاب والطالبات تبلغ 6%، فيما بلغت نسبة تحصين الطلاب والطالبات بجرعة واحدة 45%.

اقرأ أيضًا:

متحدثة «التعليم»: طلاب الابتدائية ورياض الأطفال ستكون دراستهم عن بعد

«الصحة»: ما أشيع بشأن وقوع وفيات بين الأطفال بعد تلقيهم لقاحات كورونا «أكاذيب»