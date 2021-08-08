متحدثة «التعليم»: طلاب الابتدائية ورياض الأطفال ستكون دراستهم عن بعد

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، أن طلاب الابتدائية ورياض الأطفال ستكون دراستهم عن بعد من خلال منصة مدرستي.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، في كلمتها خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن نسبة الطلاب الذين حصلوا على جرعتين لم تتجاوز 19% حتى الآن، مشيرًا إلى أن نسبة المحصنين من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانية حتى اليوم 70%.

وأكدت متحدثة «التعليم»، أن نسبة المحصّنين المتعافين من كورونا من الطلاب والطالبات تبلغ 6%، فيما بلغت نسبة تحصين الطلاب والطالبات بجرعة واحدة 45%.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. متحدثة «التعليم»: تكشف آلية بداية العام الدراسي الجديد

«الصحة»: ما أشيع بشأن وقوع وفيات بين الأطفال بعد تلقيهم لقاحات كورونا «أكاذيب»

هل لارتفاع الحرارة علاقة بانخفاض إصابات كورونا.. متحدث «الصحة» يجيب