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متحدثة «التعليم»: طلاب الابتدائية ورياض الأطفال ستكون دراستهم عن بعد

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، أن طلاب الابتدائية ورياض الأطفال ستكون دراستهم عن بعد من خلال .

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، في كلمتها خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن نسبة الطلاب الذين حصلوا على جرعتين لم تتجاوز 19% حتى الآن، مشيرًا إلى أن نسبة المحصنين من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانية حتى اليوم 70%.

وأكدت متحدثة «التعليم»، أن نسبة المحصّنين المتعافين من من الطلاب والطالبات تبلغ 6%، فيما بلغت نسبة تحصين الطلاب والطالبات بجرعة واحدة 45%.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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