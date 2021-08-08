إنشاء عدد من الوكالات برئاسة شؤون الحرمين

الرياض - محمد عبدالله - أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن هيكلة وكالات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفق ما تطلبه رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.

وهي كالتالي:

- وكالة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام.

- وكالة الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي.

- وكالة الرئيس العام للشؤون النسائية.

- وكالة الرئيس العام لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة.

- وكالة الرئيس العام لشؤون الأئمة والمؤذنين.

- وكالة الرئاسة للحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية.

- وكالة الرئيس العام للمسجد الحرام للتخطيط والجودة.

- وكالة الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية.

- وكالة الرئيس العام للشؤون الفكرية والثقافية.

- وكالة الرئيس العام للمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية

- وكالة الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية.

- وكالة الرئيس العام للشؤون الإدارية والدعم والتنمية والخدمات المساندة.

- وكالة الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية.

- وكالة الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق.

- وكالة الرئيس العام للبحوث والدراسات والمطبوعات والنشر المعرفي.

- وكالة الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية.

- وكالة الرئيس العام للشؤون العلمية والأكاديمية.

- وكالة الرئيس العام لشؤون المكتبات والبحث العلمي.

- وكالة الرئيس العام للشؤون التأهيلية والتدريبية والإثرائية.

- وكالة الرئيس العام للتخطيط الاستراتيجي والمبادرات وتحقيق الرؤية.

- وكالة الرئيس العام للغات والترجمة.

- وكالة الرئيس العام للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

- وكالة الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية.

- وكالة الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف.

- وكالة الرئيس العام للأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر.

- وكالة الرئيس العام للاتصال والشؤون الإعلامية.

- وكالة الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود.

- وكالة الرئيس العام لقياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي.

- وكالة الرئيس العام للشؤون الإدارية والتطويرية النسائية.

- وكالة الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية.

- وكالة الرئيس العام للمكتبات والبحث العلمي النسائي.



وأكد السديس أن هذه الهيكلة لوكالات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تأتي مواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية (2030)، في تطوير منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتقديم ما تتطلع له حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهم الله - من تنظيم واهتمام وتوفير كافة الإمكانيات في الحرمين الشريفين، وتحقيق للخطة المستقبلية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 2024م .

وفي الختام أكد أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ماضية في مسيرتها ورسالتها الهادفة، داعيا الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها، ويحفظ بلاد المسلمين كافة.