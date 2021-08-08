هل لارتفاع الحرارة علاقة بانخفاض إصابات كورونا.. متحدث «الصحة» يجيب

الرياض - محمد عبدالله - كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، علاقة ارتفاع درجة الحرارة بانخفاض الإصابات بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه لا علاقة بينهما.

وأوضح متحدث الصحة، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم، للكشف عن مستجدات كورونا، أن انخفاض حالات كورونا في السعودية يعود للتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكد، أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في منحنى الإصابات بالفيروس في المملكة، مشيرًا إلى أن اللقاحات لها أثر كبير في تدني الحالات الحرجة.

وأشار متحدث الصحة إلى أن 99% من إصابات كورونا الحرجة في العنايات المركزة ممن لم يتلقوا جرعات اللقاح.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه لم يتم اعتماد التطعيم بلقاحي سينوفارم وسينوفاك ضد كورونا.

وأوضح متحدث الصحة، أن اللقاحات المعتمدة في المملكة (فايزر ، أكسفورد أسترازينيكا، موديرنا، جونسون)، مشيرًا إلى أنه لم يتم اعتماد التطعيم بلقاحي سينوفارم وسينوفاك ضد كورونا في المملكة.

وأشار إلى أن لقاحات كورونا آمنة ومهمة وفعالة في كافة مراحل الحمل، مشيرًا إلى أن الإصابة بالفيروس خطر على الحوامل وقد يعرضهن للمخاطر.

ونفى متحدث الصحة، ما تم إشاعته بوقوع وفيات بين الأطفال بعد تلقيهم لقاحات كورونا هي أكاذيب ومغالطات لا تمت للواقع بصلة، مشيرًا إلى أن جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة وصلت إلى مستويات مميزة.

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الصحة: لم يتم اعتماد التطعيم بلقاحي سينوفارم وسينوفاك ضد كورونا في المملكة

متحدث «الصحة»: الإصابة بـ«كورونا» قد يعرض الحوامل للمخاطر