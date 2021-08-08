«الصحة»: ما أشيع بشأن وقوع وفيات بين الأطفال بعد تلقيهم لقاحات كورونا «أكاذيب»

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن ما تم إشاعته بوقوع وفيات بين الأطفال بعد تلقيهم لقاحات كورونا هي أكاذيب ومغالطات لا تمت للواقع بصلة، مشيرًا إلى أن جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة وصلت إلى مستويات مميزة.

وأوضح متحدث الصحة، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم، للكشف عن مستجدات كورونا، أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في منحنى الإصابات بالفيروس في المملكة، مشيرًا إلى أن اللقاحات لها أثر كبير في تدني الحالات الحرجة.

وأشار متحدث الصحة إلى أن 99% من إصابات كورونا الحرجة في العنايات المركزة ممن لم يتلقوا جرعات اللقاح.

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