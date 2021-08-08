السديس يصدر قرارًا بإعادة هيكلة شؤون المسجد الحرام

الرياض - محمد عبدالله - أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قراراً إدارياً بإعادة هيكلة وكالة شؤون المسجد الحرام.
وأصبحت الوكالة على النحو التالي :
1- الإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة
- المدير العام: المهندس فارس بن فايز ملا
- مساعد المدير العام: صلاح بن عبدالرحمن العبدلي
- مساعد المدير العام للشؤون التطويرية: المهندس شاهر بن محمد المطرفي
• إدارة مركز الاتصال الموحد:
- مدير الإدارة: عبد الله بن أحمد الزهراني
• إدارة التحكم والدعم الفني
- بلقاسم بالغيث العامري
2- الإدارة العامة لشؤون المناوبة والمناوبين
- المدير العام: المهندس حمود بن صالح العيادة
- مساعد المدير العام: خالد بن عبدالهادي سباعي
- مساعد المدير العام للتطوير: خالد بن محمد الحارثي
• إدارة شؤون المناوبين
- مدير الإدارة: عبد العزيز بن شايع العواد
• إدارة تطوير أعمال وخدمات المناوبين
- مدير الإدارة: أحمد بن سعيد عسيري
وتأتي هذه القرارات حرصًا من الرئيس العام للارتقاء بالخدمات المقدمة, بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة 2030.