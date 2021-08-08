السديس يصدر قرارًا بإعادة هيكلة شؤون المسجد الحرام

الرياض - محمد عبدالله - أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قراراً إدارياً بإعادة هيكلة وكالة شؤون المسجد الحرام.

وأصبحت الوكالة على النحو التالي :

1- الإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة

- المدير العام: المهندس فارس بن فايز ملا

- مساعد المدير العام: صلاح بن عبدالرحمن العبدلي

- مساعد المدير العام للشؤون التطويرية: المهندس شاهر بن محمد المطرفي

• إدارة مركز الاتصال الموحد:

- مدير الإدارة: عبد الله بن أحمد الزهراني

• إدارة التحكم والدعم الفني

- بلقاسم بالغيث العامري

2- الإدارة العامة لشؤون المناوبة والمناوبين

- المدير العام: المهندس حمود بن صالح العيادة

- مساعد المدير العام: خالد بن عبدالهادي سباعي

- مساعد المدير العام للتطوير: خالد بن محمد الحارثي

• إدارة شؤون المناوبين

- مدير الإدارة: عبد العزيز بن شايع العواد

• إدارة تطوير أعمال وخدمات المناوبين

- مدير الإدارة: أحمد بن سعيد عسيري

وتأتي هذه القرارات حرصًا من الرئيس العام للارتقاء بالخدمات المقدمة, بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة 2030.