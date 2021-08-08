أخبار السعودية..صرف 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب كورونا من القطاع الصحي.. وأمطار رعدية على عدة مناطق

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد الموافق 8 أغسطس2021 م منها: بدء صرف 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب كورونا للعاملين في القطاع الصحي، ورياح وهطول أمطار رعدية على عدة مناطق.

بدء صرف 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب كورونا للعاملين في القطاع الصحي

إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء، بدأ صرف مبالغ المشمولين بالقرار من أسر المتوفين بسبب فيروس كورونا الجديد (COVID-19) من العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص، سواءً كانوا مدنيين أو عسكريين، سعوديين أو غير سعوديين، مِمن قدّموا أرواحهم في مواجهة هذه الجائحة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.

طقس الأحد.. رياح وهطول أمطار رعدية على عدة مناطق

توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الأحد- هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مع نشاط للرياح السطحية على مناطق (نجران ، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، كما يشمل نشاط الرياح السطحية الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال ووسط المملكة.

الجوازات: لا يمكن استرداد الرسوم في حال إلغاء تأشيرة الخروج والعودة

حددت المديرية العامة للجوازات مدى إمكانية إلغاء أو تعديل تأشيرة الخروج والعودة، ومدى إمكانية استرداد الرسوم المدفوعة.

أرامكو توزع 70.33 مليار ريال أرباحًا عن الربع الثاني أول سبتمبر

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال عن الربع الثاني من عام 2021.

قرار جديد بتكليف وكلاء ووكلاء مساعدين بينهم نساء بـ«شؤون الحرمين»

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الأستاذ الدكتور عـبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بتكليف عدد من الوكـلاء، والوكلاء المساعدين بالرئاسة، ضمن حـزمة قرارات إدارية تهدف إلى الارتقاء بمنظومة العمل وتمكين الكوادر الوطنية المؤهلة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

إنشاء عدد من الوكالات برئاسة شؤون الحرمين

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن هيكلة وكالات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفق ما تطلبه رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.

جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج الترشيح للقبول الجامعي لعام 1443هـ

أعلنت جامعة الحدود الشمالية ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم نتائج القبول ‏للعام الجامعي 1443هـ للطلاب والطالبات بمرحلة البكالوريوس من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة.

أمانة جدة تنفذ 7419 جولة وتغلق 37 منشأة مخالفة للاحترازات

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها 7419 جولة رقابية مع الجهات المعنية خلال العطلة الأسبوعية، وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 37 منشأة مخالفة.

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في منطقة القصيم

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 3 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في منطقة القصيم بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 183 يوماً 1975 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

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