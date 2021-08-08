قرار جديد بتكليف وكلاء ووكلاء مساعدين بينهم نساء بـ«شؤون الحرمين»

الرياض - محمد عبدالله - أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الأستاذ الدكتور عـبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بتكليف عدد من الوكـلاء، والوكلاء المساعدين بالرئاسة، ضمن حـزمة قرارات إدارية تهدف إلى الارتقاء بمنظومة العمل وتمكين الكوادر الوطنية المؤهلة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وجاء القــرار كما يلي:

أصحاب الفضيلة والسعادة وكلاء الرئيس العام، والوكلاء المساعدين :

1. مساعد الرئيس العام المكلف ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام وشؤون الأئمة والمؤذنين:

- الدكتور سعد بن محمد المحيميد.

2. مساعد الرئيس العام للشؤون النسائية المكلف:

- الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود.

3. وكالة الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي:

- فضيلة الدكتور محمد بن أحمد الخضيري.

4. وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة ووكيل المسجد الحرام للتخطيط والجودة :

- الأستاذ عبد الحميد بن سعيد المالكي (وكيلاً).

- المهندس / فارس بن محمد المطرفي (وكيلاً مساعداً).

5. وكالة الرئيس العام ووكالة الرئاسة للحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية المشرف على الشؤون العلمية والتوجيهية :

- الدكتور عبدالوهاب بن عبدالله الرسيني (وكيلاً).

- الدكتور حسين بن عبدالرحمن بن حميد (وكيل مساعد للحوكمة والشؤون القانونية).

6. وكالة الرئيس العام للشؤون الفكرية والثقافية :

- فضيلة الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني (وكيلاً).

- فضيلة الشيخ علي بن حامد النافعي (وكيل مساعد).

7. وكالة الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية :

- الشيخ بدر بن عبد الله الفريح (وكيلاً).

- الشيخ ماجد بن صالح السعيدي (وكيل مساعد).

8. وكالة الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية ووكيلاً للمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية :

- الأستاذ محمد بن مصلح الجابري (وكيلاً).

- المهندس أحمد بن عمر بالعمش (وكيل مساعد للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية).

9. وكالة الرئيس العام للشؤون الإدارية والدعم والتنمية والخدمات المساندة :

- الأستاذ طلال بن صالح الثقفي (وكيلاً).

- الأستاذ محمد بن ذاكر خوج (وكيلاً مساعداً).

10. وكالة الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية :

- المهندس محمد بن سليمان الوقداني (وكيلاً).

- المهندس عمار بن محمد الأحمدي (وكيلاً مساعداً).

11. وكالة الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق :

- المهندس سلطان بن عاطي القرشي (وكيلاً).

- المهندس فارس بن مفوز الصاعدي (وكيلاً مساعداً).

12. وكالة الرئيس العام للبحوث والدراسات والمطبوعات والنشر المعرفي

- الدكتور/ خالد بن محمد السبيعي.

- الشيخ / عادل بن عبدالله الحمدان (وكيلاً مساعداً )

13. وكالة الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية

- الأستاذ/ عادل بن عبيد الأحمدي.

- الأستاذ / إبراهيم بن حمود النجيدي. (وكيلاً مساعداً)

14. وكالة الرئيس العام للشؤون العلمية والأكاديمية

- الشيخ/ عبد الرحمن بن سعد الشهري.

- الدكتور عبدالله بن سلمان الفيفي (وكيلاً مساعداً)

15. وكالة الرئيس العام لشؤون المكتبات والبحث العلمي

- الدكتور/ أحمد بن فهد الشويعر

- الشيخ عبدالله بن حمد الصولي (وكيلاً مساعداً)

16. وكالة الرئيس العام للشؤون النسائية

- الدكتورة/ العنود ببت خالد العبود (وكيلاً).

17. وكالة الرئيس العام للشؤون التأهيلية والتدريبية والإثرائية

- الدكتور/ وليد بن صالح باصمد.

- الأستاذ / أحمد بن عيد الوذيناني (وكيلاً مساعداً)

18. وكالة الرئيس العام للتخطيط الاستراتيجي والمبادرات وتحقيق الرؤية

- الأستاذ/ نايف بن مشهور المطرفي

- المهندس / تركي بن عبدالله ملباري (وكيلاً مساعداً)

19. وكالة الرئيس العام للغات والترجمة:

- الأستاذ/ أحمد بن عبد العزيز الحميدي.

- المهندس / مشاري بن سعد المسعودي (وكيلاً مساعداً).

20. وكالة الرئيس العام للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي:

- المهندس/ بندر بن محمد الخزيم.

- الأستاذ / سنان بن عادل تركستاني (وكيلاً مساعداً).

21. وكالة الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية

- المهندس/ أمجد بن عايض الحازمي.

- الأستاذ / خالد بن فهد الشلوي (وكيلاً مساعداً).

22. وكالة الرئيس العام لقياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي

- المهندس/ عادل بن قاسم السميري.

- المهندس / وسام بن محمد مقادمي (وكيلاً مساعداً)

23. وكالة الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف

- المهندس/ ماهر بن منسي الزهراني.

- الأستاذ / سطام بن منير المطرفي (وكيلاً مساعداً).

24. وكالة الرئيس العام للأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر

- الأستاذ/ محمد بن حسن باتي

- لأستاذ / فايز بن عبدالرحمن الحارثي (وكيلاً مساعداً)

25. وكالة الرئيس العام للاتصال والشؤون الإعلامية

- الأستاذ/ هاني بن حسني حيدر.

- الأستاذ / سلطان بن سعود المسعودي(وكيلاً مساعداً).

26. وكالة الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود

- المهندس/ أسامة بن منصور الحجيلي.

- المهندس / نيزار بن حمزة علاء الدين (وكيلاً مساعداً).

27. وكالة الرئيس العام للشؤون الإدارية والتطويرية النسائية :

- سعادة الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي

28. وكالة الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية :

- سعادة الدكتورة نورة بن هليل الذويبي

29. وكالة الرئيس العام للمكتبات والبحث العلمي النسائي :

- سعادة الأستاذة ابتهال بنت علي الجعيد

30. الوكيل المساعد للشؤون الإدارية النسائية :

- الأستاذة جوزة بنت محمد المسعودي.

31. الوكيل المساعد للشؤون العلمية والفكرية والثقافية النسائية:

- الأستاذة مرام بنت عبدالكريم المعطاني.

32. الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية :

- الأستاذة سلمى بنت منيع اللهيبي.

33. الوكيل المساعد للتخطيط الاستراتيجي والمبادرات وتحقيق الرؤية النسائية :

- الأستاذة وداد بنت حمود الثبيتي.

34. الوكيل المساعد للمكتبات والبحث العلمي النسائية :

- الأستاذة بشرى بنت عبدالله المحمادي .

35. الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية والشراكات المجتمعية النسائية:

- الأستاذة ندى بنت عبدالله المالكي .

36. الوكيل المساعد للخدمات والشؤون الميدانية النسائية :

- سعادة الأستاذة وضحى بنت عبدالرحمن عسيري.

37. الوكيل المساعد للتفويج والحشود :

- الأستاذة نوف بنت علي قحل .

38. الوكيل المساعد للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي النسائية :

- الأستاذة إكرام بنت عبدالمحسن الغامدي .

39. الوكيل المساعد للغات والترجمة :

- سعادة ديمة بن سالم باسليم.

هذا وقد أكد السديس أن الرئاسة في مواكبة عجلة التطور المستمرة وفق رؤية المملكة (2030) لبذل أقصى الجهود لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والعمار والزوار .