للمرة الأولى .. تعيين سيدتين مساعدا للرئيس العام لشؤون الحرمين و13 وكيلة

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عـبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارا بتكليف عدد من الوكـلاء، والوكيلاء المساعدين بالرئاسة ، وذلك ضمن حـزمة من القرارات الإدارية التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة العمل وتمكين الكوادر الوطنية المؤهلة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وجاء القــرار كما يلي: وكلاء الرئيس العام، والوكلاء المساعدين : 1. مساعد الرئيس العام المكلف ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام وشؤون الأئمة والمؤذنين: - الدكتور سعد بن محمد المحيميد. 2. مساعد الرئيس العام للشؤون النسائية المكلف: - الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود. 3. وكالة الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي: - الدكتور محمد بن أحمد الخضيري. 4. وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة ووكيل المسجد الحرام للتخطيط والجودة: - عبدالحميد بن سعيد المالكي (وكيلاً). - المهندس / فارس بن محمد المطرفي (وكيلاً مساعداً). 5. وكالة الرئيس العام ووكالة الرئاسة للحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية المشرف على الشؤون العلمية والتوجيهية : - الدكتور عبدالوهاب بن عبدالله الرسيني (وكيلاً). - الدكتور حسين بن عبدالرحمن بن حميد (وكيل مساعد للحوكمة والشؤون القانونية). 6. وكالة الرئيس العام للشؤون الفكرية والثقافية : - الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني (وكيلاً). - الشيخ علي بن حامد النافعي (وكيل مساعد). 7. وكالة الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية : - الشيخ بدر بن عبد الله الفريح (وكيلاً). - الشيخ ماجد بن صالح السعيدي (وكيل مساعد ). 8. وكالة الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية ووكيلاً للمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية : - محمد بن مصلح الجابري (وكيلاً). - المهندس أحمد بن عمر بالعمش (وكيل مساعد للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية). 9. وكالة الرئيس العام للشؤون الإدارية والدعم والتنمية والخدمات المساندة : - طلال بن صالح الثقفي (وكيلاً). - محمد بن ذاكر خوج (وكيلاً مساعداً). 10. وكالة الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية : - المهندس محمد بن سليمان الوقداني (وكيلاً). - المهندس عمار بن محمد الأحمدي (وكيلاً مساعداً). 11. وكالة الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق : - المهندس سلطان بن عاطي القرشي (وكيلاً). - المهندس فارس بن مفوز الصاعدي (وكيلاً مساعداً). 12. وكالة الرئيس العام للبحوث والدراسات والمطبوعات والنشر المعرفي - الدكتور/ خالد بن محمد السبيعي. - الشيخ / عادل بن عبدالله الحمدان (وكيلاً مساعداً ) 13. وكالة الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية - عادل بن عبيد الأحمدي. - إبراهيم بن حمود النجيدي. (وكيلاً مساعداً) 14. وكالة الرئيس العام للشؤون العلمية والأكاديمية - عبد الرحمن بن سعد الشهري. - الدكتور عبدالله بن سلمان الفيفي (وكيلاً مساعداً) 15. وكالة الرئيس العام لشؤون المكتبات والبحث العلمي - الدكتور/ أحمد بن فهد الشويعر - الشيخ عبدالله بن حمد الصولي (وكيلاً مساعداً) 16. وكالة الرئيس العام للشؤون النسائية - الدكتورة/ العنود ببت خالد العبود (وكيلاً). 17. وكالة الرئيس العام للشؤون التأهيلية والتدريبية والإثرائية - الدكتور/ وليد بن صالح باصمد. - أحمد بن عيد الوذيناني (وكيلاً مساعداً) 18. وكالة الرئيس العام للتخطيط الاستراتيجي والمبادرات وتحقيق الرؤية - نايف بن مشهور المطرفي - المهندس / تركي بن عبدالله ملباري (وكيلاً مساعداً) 19. وكالة الرئيس العام للغات والترجمة: - أحمد بن عبد العزيز الحميدي. - المهندس / مشاري بن سعد المسعودي (وكيلاً مساعداً). 20. وكالة الرئيس العام للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي: - المهندس/ بندر بن محمد الخزيم. - سنان بن عادل تركستاني (وكيلاً مساعداً). 21. وكالة الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية - المهندس/ أمجد بن عايض الحازمي. - خالد بن فهد الشلوي (وكيلاً مساعداً). 22. وكالة الرئيس العام لقياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي - المهندس/ عادل بن قاسم السميري. - المهندس / وسام بن محمد مقادمي (وكيلاً مساعداً) 23. وكالة الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف - المهندس/ ماهر بن منسي الزهراني. - سطام بن منير المطرفي (وكيلاً مساعداً). 24. وكالة الرئيس العام للأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر - محمد بن حسن باتي - فايز بن عبدالرحمن الحارثي (وكيلاً مساعداً) 25. وكالة الرئيس العام للاتصال والشؤون الإعلامية - هاني بن حسني حيدر. - سلطان بن سعود المسعودي(وكيلاً مساعداً). 26. وكالة الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود - المهندس/ أسامة بن منصور الحجيلي. - المهندس / نيزار بن حمزة علاء الدين (وكيلاً مساعداً). 27. وكالة الرئيس العام للشؤون الإدارية والتطويرية النسائية : - الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي 28. وكالة الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية : - الدكتورة نورة بن هليل الذويبي 29. وكالة الرئيس العام للمكتبات والبحث العلمي النسائي : - ابتهال بنت علي الجعيد 30. الوكيل المساعد للشؤون الإدارية النسائية : - جوزة بنت محمد المسعودي. 31. الوكيل المساعد للشؤون العلمية والفكرية والثقافية النسائية: - مرام بنت عبدالكريم المعطاني. 32. الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية : - سلمى بنت منيع اللهيبي. 33. الوكيل المساعد للتخطيط الاستراتيجي والمبادرات وتحقيق الرؤية النسائية : - وداد بنت حمود الثبيتي. 34. الوكيل المساعد للمكتبات والبحث العلمي النسائية : - بشرى بنت عبدالله المحمادي . 35. الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية والشراكات المجتمعية النسائية: - ندى بنت عبدالله المالكي . 36. الوكيل المساعد للخدمات والشؤون الميدانية النسائية : - وضحى بنت عبدالرحمن عسيري. 37. الوكيل المساعد للتفويج والحشود : - نوف بنت علي قحل . 38. الوكيل المساعد للشؤون التقنية والتحولات الالرقمية والذكاء الاصطناعي النسائية : - إكرام بنت عبدالمحسن الغامدي . 39. الوكيل المساعد للغات والترجمة : - ديمة بن سالم باسليم. وأكد بأن الرئاسة في مواكبة عجلة التطور المستمرة وفق رؤية المملكة (2030) لبذل أقصى الجهود لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والعمار و الزوار . وكان السديس قد أعلن عن هيكلة وكالات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفق ما تطلبه رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وهي كالتالي: - وكالة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام. - وكالة الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي. - وكالة الرئيس العام للشؤون النسائية. - وكالة الرئيس العام لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة. - وكالة الرئيس العام لشؤون الأئمة والمؤذنين. - وكالة الرئاسة للحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية. - وكالة الرئيس العام للمسجد الحرام للتخطيط والجودة. - وكالة الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية. - وكالة الرئيس العام للشؤون الفكرية والثقافية. - وكالة الرئيس العام للمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية - وكالة الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية. - وكالة الرئيس العام للشؤون الإدارية والدعم والتنمية والخدمات المساندة. - وكالة الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية. - وكالة الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق. - وكالة الرئيس العام للبحوث والدراسات والمطبوعات والنشر المعرفي. - وكالة الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية. - وكالة الرئيس العام للشؤون العلمية والأكاديمية. - وكالة الرئيس العام لشؤون المكتبات والبحث العلمي. - وكالة الرئيس العام للشؤون التأهيلية والتدريبية والإثرائية. - وكالة الرئيس العام للتخطيط الاستراتيجي والمبادرات وتحقيق الرؤية. - وكالة الرئيس العام للغات والترجمة. - وكالة الرئيس العام للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي. - وكالة الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية. - وكالة الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف. - وكالة الرئيس العام للأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر. - وكالة الرئيس العام للاتصال والشؤون الإعلامية. - وكالة الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود. - وكالة الرئيس العام لقياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي. - وكالة الرئيس العام للشؤون الإدارية والتطويرية النسائية. - وكالة الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية. - وكالة الرئيس العام للمكتبات والبحث العلمي النسائي. وأكد أن هذه الهيكلة لوكالات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تأتي مواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية (2030)، في تطوير منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتقديم ما تتطلع له حكومة خادم الحرمين وولي العهد من تنظيم واهتمام وتوفير كافة الإمكانيات في الحرمين الشريفين، وتحقيق للخطة المستقبلية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 2024.



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