شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة المنورة : مطار المنطقة يشهد تطوّراً ملحوظاً رغم الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - أمير المدينة المنورة يهنّئ منسوبي مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمناسبة حصول المطار على جائزة المركز الأول " كأفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط" لعام 2021م.

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، إدارة ومنسوبي مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمناسبة حصول المطار على جائزة المركز الأول " كأفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط" لعام 2021م.

وأشاد خلال زيارته للمطار اليوم، بالجهود والأعمال المتميزة التي تُقدمها الكوادر العاملة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، والمستوى العالي للأداء، مما أسهم ولله الحمد في هذا التميز الذي يواصل تحقيقه المطار للعام الثاني على التوالي، رغم الإجراءات والتدابير الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، وتعامل معها المطار بإحترافية عالية وجهد ملحوظ، مُتمنياً التوفيق والنجاح للجميع.

وقدم سموه شُكره وتقديره ، لمعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح الجاسر، ولمعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، ورئيس مجلس إدارة شركة طيبة لتطوير المطارات الدكتور إبراهيم الراجحي، وجميع العاملين بمناسبة تحقيق هذا الإنجاز المُستحق.

من جهته، ثمّن مدير سُلطة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة إسماعيل يحيى كشكش، اهتمام سمو أمير منطقة المدينة المنورة، ومتابعته المستمره لأعمال المطار، لتقديم أفضل وأجود الخدمات للمسافرين والقادمين، وحرصه على تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة لخدمة القادمين والمُغادرين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي.

وقال " حقق مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، وللعام الثاني على التوالي جائزة المركز الأول " كأفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط"، وفق النتائج التي أعلنتها منظمة سكاي تراكس العالمية Skytrax المعنية بتقييم شركات الطيران والمطارات، الذي شارك فيه أكثر من 500 مطار حول العالم" ، مُشيراً إلى أن هذه النتائج تأتي كشهادة على التزام العاملين في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بتقديم أفضل تجربة للمسافرين وتؤكد على مستوى الريادة والتميز.