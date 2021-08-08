شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبير" يستعرض العلاقات مع سفيري باكستان وأستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير باكستان الإسلامية لدى المملكة بلال أكبر.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير دولة أستراليا لدى المملكة مارك دونوفان.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.