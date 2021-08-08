شكرا لقرائتكم خبر عن «QR Code» للتعرف على منتجات العطارة المحظورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتاحت الهيئة العامة للغذاء والدواء للمستهلكين إمكانية الوصول المباشر لقائمة الأعشاب والنباتات الطبية المحظورة ومنتجات التجميل الممنوع بيعها أو المحذّر عنها، وذلك عبر ملصقات إرشادية توعوية وُزعت بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان داخل محال العطارة في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وأوضحت "الهيئة" أن الملصقات تحتوي على رمز استجابة سريع "QR Code”، تمكّن المستهلك من خلال مسح الرمز بواسطة كاميرا الهواتف الذكية الوصول مباشرة لقائمة الأعشاب والنباتات الطبية المحظورة، ومنتجات التجميل الممنوع بيعها أو المحذّر عنها في موقع الهيئة الإلكتروني.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي بهدف الحد من تداول وشراء مثل تلك المنتجات، ورفع مستوى الوعي عن الأضرار الناتجة عند استخدامها، كما تأتي استمرارًا لجهود "الهيئة" في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع فيما يخص سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل.

وفي إطار متصل بمحال العطارة، فقد ضبط مفتشي "الهيئة" خلال حملة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في شهر يونيو 2021، نحو (211) منشأة مخالفة لتطبيق لائحة الاشتراطات الصحية المحدّثة، ضبط (22.320) عبوة و(3079.77) كغم من المنتجات المخالفة.

وتنوعت المخالفات المرصودة بين وجود عشبة أو نبات طبي محظور بيعه في محال العطارة، وتداول وبيع منتجات تجميل غير مدرجة، وتناول مستحضرات صيدلانية غير مصرح ببيعها، وعدم بيع الأعشاب في عبوات، إضافةً إلى وجود منتجات غذائية مجهولة المصدر والبيانات.

وهدفت الحملة المنفذة إلى التحقق من تطبيق محال العطارة بلائحة الاشتراطات الصحية المحدّثة، وتوزيع ملصقات توعوية وإرشادية لوضعها بشكل إلزامي داخل المحلات تحمل عبارة "إن استخدام الأعشاب والنباتات الطبية بصفة علاجية ليس له أساس علمي"، وذلك بهدف توعية المستهلكين والعاملين بمحال العطارة بضرورة الالتزام باشتراطات اللائحة.