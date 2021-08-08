شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية : «البلدي» يقوم بدور حيوي لتجويد الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأحد رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي بن درزي الشمري.

وأشاد سموه بجهود المجالس البلدية وبالدور الحيوي والهام الذي تقوم به لتجويد الخدمات البلدية والارتقاء بكل ما يقدم من خدمات للمواطن والمقيم لتحقيق تطلعات القيادة "حفظها الله" والمساهمة في أنسنة المدن لتحقيق صحة ورفاهية الإنسان بالإضافة للاهتمام بالمشاريع التي تحقق جودة الحياة.

وقدم رئيس المجلس البلدي لسمو أمير المنطقة الشرقية شرحاً عن جهود المجلس خلال العام 2020 ، وما اتخذه المجلس من توصيات وفق اختصاصاته، وجهوده في التواصل مع المواطنين ورصد احتياجاتهم وتطلعاتهم.

ورفع الشمري شكره باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس لسمو أمير المنطقة الشرقية على متابعة سموه واهتمامه وتوجيهاته الداعمة لأعمال المجلس ومنسوبيه.