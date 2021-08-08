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الحالات النشطة تتراجع لـ 10.200 و3 مناطق تسجل 21 إصابة جديدة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

الحالات النشطة تتراجع لـ 10.200 و3 مناطق تسجل 21 إصابة جديدة

الحالات الحرجة 1405 وحصيلة الوفيات 8334

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن عدد الحالات النشطة، كما أعلنت عن تعافي (620) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (514982) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (10200) حالة من بينها (1405) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس في المملكة إلى (533516) حالة، توفي منهم (8334) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (731) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة مكة المكرمة 151، المنطقة الشرقية 132، منطقة الرياض 129، منطقة جازان 67، منطقة عسير 60.

كما سجلت منطقة القصيم 49، منطقة المدينة المنورة 39، منطقة نجران 35، منطقة حائل 32، منطقة تبوك 16 فيما سجلت مناطق الباحة والحدود الشمالية والجوف معًا 21 حالة بواقع 7 حالات في كل منهم.

كورونا
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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