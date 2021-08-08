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دشن مدير تعليم منطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان اليوم، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات.
ويمكن الاستعلام عن النقل بالدخول على حساب المعلم أو المعلمة في نظام نور، كما يمكن للمعلمين والمعلمات التقدم بطلب تظلم إلكتروني على نتيجة حركة النقل الداخلي في برنامج نور، اعتباراً من اليوم الأحد 29-12-1442هـ وحتى نهاية يوم السبت 6-1-1442هـ، ولن يُقبل أي اعتراض خارج نظام نور أو بعد انتهاء الفترة المحددة للاعتراض.
وبلغت نسبة نقل المعلمين 29% والمعلمات 21.5%.
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 03:43 PM
لن يُقبل أي اعتراض خارج نظام نور أو بعد انتهاء الفترة المحددةتعليم الحدود الشمالية يعلن حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات
دشن مدير تعليم منطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان اليوم، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات.
ويمكن الاستعلام عن النقل بالدخول على حساب المعلم أو المعلمة في نظام نور، كما يمكن للمعلمين والمعلمات التقدم بطلب تظلم إلكتروني على نتيجة حركة النقل الداخلي في برنامج نور، اعتباراً من اليوم الأحد 29-12-1442هـ وحتى نهاية يوم السبت 6-1-1442هـ، ولن يُقبل أي اعتراض خارج نظام نور أو بعد انتهاء الفترة المحددة للاعتراض.
وبلغت نسبة نقل المعلمين 29% والمعلمات 21.5%.
، تعليم الحدود الشمالية يعلن حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات ،
المصدر : الخليج 365
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