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أعلنت جامعة الحدود الشمالية ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم نتائج القبول للعام الجامعي 1443هـ للطلاب والطالبات بمرحلة البكالوريوس من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة .
وأوضحت الجامعة أن تأكيد القبول الجامعي عبر البوابة الإلكترونية اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1/ 1/ 1443هـ حتى يوم الأحد القادم الموافق 7/ 1/ 1443هـ, مؤكدة أهمية الالتزام بأوقات مراحل تأكيد القبول؛ حتى لا يؤثر ذلك على فرصهم في القبول بالجامعة.
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 03:31 PM
أكدت أهمية الالتزام بمراحل التأكيد حتى لا يؤثر ذلك على فرصهمجامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج الترشيح للقبول الجامعي
أعلنت جامعة الحدود الشمالية ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم نتائج القبول للعام الجامعي 1443هـ للطلاب والطالبات بمرحلة البكالوريوس من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة .
وأوضحت الجامعة أن تأكيد القبول الجامعي عبر البوابة الإلكترونية اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1/ 1/ 1443هـ حتى يوم الأحد القادم الموافق 7/ 1/ 1443هـ, مؤكدة أهمية الالتزام بأوقات مراحل تأكيد القبول؛ حتى لا يؤثر ذلك على فرصهم في القبول بالجامعة.
، جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج الترشيح للقبول الجامعي ،
المصدر : الخليج 365
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