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أنجزت الإدارة العامة لتعليم جدة، بتوجيه ومتابعة مدير عام التعليم بالمحافظة الدكتور سعد المسعودي العديد من أعمال الاستعداد والتهيئة في مختلف المجالات الإدارية والتشغيلية، وبما يضمن الجاهزية الكاملة عند بدء العام الدراسي وعودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة ضمن خطة الاستعداد للعام الدراسي القادم 1443هـ.
ففي مجال ترحيل المقررات المدرسية بدأت إدارة المستودعات، اليوم الأحد، عملية ترحيل المقررات لأكثر من 740 مدرسة ابتدائية حكومية وأهلية، وفق الإجراءات الاحترازية، ووفق خطة صرف المقررات للفصل الدراسي الأول، إلى جانب العمل على استكمال أعمال الصيانة والنظافة لـ943 مبنى مدرسياً و58 مبنى إدارياً و19 مبنى للمعاهد ومراكز التدريب، وفق جدولة محددة وزيارات ميدانية يومية، إلى جانب استعداد فرق الطوارئ لتقديم الخدمات والدعم اللازم.
وأوضح المدير العام لتعليم جدة الدكتور سعد المسعودي أن خطة الاستعداد لعودة الدراسة وُضِعت منذ وقت مبكر، وتم عقد عدد من الاجتماعات بهذا الخصوص للوقوف على مراحل التنفيذ، ووضع الحلول المناسبة لأي عائق قد يواجه فريق العمل، والوقوف على نسبة الإنجاز بشكل دوري، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في اكتمال الاستعدادات سواء من ناحية التهيئة والتجهيز والصيانة للمدارس والمباني الإدارية ومكاتب التعليم، من كل الجوانب الإدارية والتشغيلية قبل عودة الطلاب لمقاعد الدراسة، مشيراً إلى توفير كافة وسائل السلامة فيما يخص الإجراءات الوقائية في المنشآت التعليمية، وتفعيل الزيارات الدورية بشكل مستمر للوقوف على ما تم إنجازه للوصول إلى بداية انطلاقة جادة وقوية للعام الدراسي الجديد.
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 03:28 PM
استعداداً لانطلاق العام الجديد وعودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة"تعليم جدة" تبدأ ترحيل المقررات الدراسية وتستكمل أعمال صيانة وتهيئة المباني المدرسية
أنجزت الإدارة العامة لتعليم جدة، بتوجيه ومتابعة مدير عام التعليم بالمحافظة الدكتور سعد المسعودي العديد من أعمال الاستعداد والتهيئة في مختلف المجالات الإدارية والتشغيلية، وبما يضمن الجاهزية الكاملة عند بدء العام الدراسي وعودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة ضمن خطة الاستعداد للعام الدراسي القادم 1443هـ.
ففي مجال ترحيل المقررات المدرسية بدأت إدارة المستودعات، اليوم الأحد، عملية ترحيل المقررات لأكثر من 740 مدرسة ابتدائية حكومية وأهلية، وفق الإجراءات الاحترازية، ووفق خطة صرف المقررات للفصل الدراسي الأول، إلى جانب العمل على استكمال أعمال الصيانة والنظافة لـ943 مبنى مدرسياً و58 مبنى إدارياً و19 مبنى للمعاهد ومراكز التدريب، وفق جدولة محددة وزيارات ميدانية يومية، إلى جانب استعداد فرق الطوارئ لتقديم الخدمات والدعم اللازم.
وأوضح المدير العام لتعليم جدة الدكتور سعد المسعودي أن خطة الاستعداد لعودة الدراسة وُضِعت منذ وقت مبكر، وتم عقد عدد من الاجتماعات بهذا الخصوص للوقوف على مراحل التنفيذ، ووضع الحلول المناسبة لأي عائق قد يواجه فريق العمل، والوقوف على نسبة الإنجاز بشكل دوري، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في اكتمال الاستعدادات سواء من ناحية التهيئة والتجهيز والصيانة للمدارس والمباني الإدارية ومكاتب التعليم، من كل الجوانب الإدارية والتشغيلية قبل عودة الطلاب لمقاعد الدراسة، مشيراً إلى توفير كافة وسائل السلامة فيما يخص الإجراءات الوقائية في المنشآت التعليمية، وتفعيل الزيارات الدورية بشكل مستمر للوقوف على ما تم إنجازه للوصول إلى بداية انطلاقة جادة وقوية للعام الدراسي الجديد.
، "تعليم جدة" تبدأ ترحيل المقررات الدراسية وتستكمل أعمال صيانة وتهيئة المباني المدرسية ،
المصدر : الخليج 365
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