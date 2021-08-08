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بعد إعلان وزارة السياحة عن فتح المملكة أبوابها للسياح ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية بدءًا من أول الشهر الجاري للسياح المحصنين بالكامل دخول المملكة دون حاجة إلى فترة حجر مؤسسي على أن يتم تقديم شهادة تطعيم رسمية عند الوصول وإحضار ما يثبت إجراء اختبار PCR وظهور نتيجته السلبية خلال 72 ساعة من وقت المغادرة.
ويجب على جميع الزوار القادمين للبلاد بتأشيرة سياحية صالحة أن يقدموا ما يُثبت تلقيهم الجرعات الكاملة لأحد اللقاحات الأربعة المعتمدة في المملكة حاليّا وهي: جرعتان من لقاح أكسفورد وإسترازينيكا أو فايزر وبايونتيك أو موديرنا أو جرعة واحدة من لقاح جونسون وجونسون.
وعبر موقع وزارة السياحة وتحت عنوان إعلان هام للقادمين المملكة بتأشيرة سياحية أكدت أنه سيتم قبول الزوّار الذين تلقوا جرعتين من لقاح سينوفارم أو سينوفاك شريطة حصولهم على جرعة إضافية من أحد اللقاحات الأربعة المعتمدة في المملكة.
كما أكدت الوزارة أنه لا يوجد أي فترة حجر صحي للمسافرين الذين أكملوا جرعات لقاح فيروس كورونا (المحصنين) القادمين إلى السعودية ويجب على جميع الزوار القادمين بتأشيرة سياحية صادرة مسبقًا دفع رسوم إضافية تبلغ 40 ريالاً في المطار لتغطية التأمين على أي تكاليف طبية متعلقة ب (COVID-19).
كما نصحت الوزارة المسافرين بالتأكد من متطلبات الدخول المحدثة عبر الخطوط الجوية التي سيسافرون عليها قبل شراء التذاكر.
للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع www.visitsaudi.com.
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 03:20 PM
شرط التلقيح بالجرعتين"السياحة": القادمون بتأشيرة سياحية يسددون قيمة التأمين الطبي بالمطار.. تعرّف على قيمته
بعد إعلان وزارة السياحة عن فتح المملكة أبوابها للسياح ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية بدءًا من أول الشهر الجاري للسياح المحصنين بالكامل دخول المملكة دون حاجة إلى فترة حجر مؤسسي على أن يتم تقديم شهادة تطعيم رسمية عند الوصول وإحضار ما يثبت إجراء اختبار PCR وظهور نتيجته السلبية خلال 72 ساعة من وقت المغادرة.
ويجب على جميع الزوار القادمين للبلاد بتأشيرة سياحية صالحة أن يقدموا ما يُثبت تلقيهم الجرعات الكاملة لأحد اللقاحات الأربعة المعتمدة في المملكة حاليّا وهي: جرعتان من لقاح أكسفورد وإسترازينيكا أو فايزر وبايونتيك أو موديرنا أو جرعة واحدة من لقاح جونسون وجونسون.
وعبر موقع وزارة السياحة وتحت عنوان إعلان هام للقادمين المملكة بتأشيرة سياحية أكدت أنه سيتم قبول الزوّار الذين تلقوا جرعتين من لقاح سينوفارم أو سينوفاك شريطة حصولهم على جرعة إضافية من أحد اللقاحات الأربعة المعتمدة في المملكة.
كما أكدت الوزارة أنه لا يوجد أي فترة حجر صحي للمسافرين الذين أكملوا جرعات لقاح فيروس كورونا (المحصنين) القادمين إلى السعودية ويجب على جميع الزوار القادمين بتأشيرة سياحية صادرة مسبقًا دفع رسوم إضافية تبلغ 40 ريالاً في المطار لتغطية التأمين على أي تكاليف طبية متعلقة ب (COVID-19).
كما نصحت الوزارة المسافرين بالتأكد من متطلبات الدخول المحدثة عبر الخطوط الجوية التي سيسافرون عليها قبل شراء التذاكر.
للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع www.visitsaudi.com.
، "السياحة": القادمون بتأشيرة سياحية يسددون قيمة التأمين الطبي بالمطار.. تعرّف على قيمته ،
المصدر : الخليج 365
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