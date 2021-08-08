شكرا لقرائتكم للمرة الأولى.. تكليف امرأتين مساعدتين للرئيس العام لشؤون الحرمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عـبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بتكليف عدد من الوكـلاء، والوكلاء المساعدين بالرئاسة تضمن لأول مرة تكليف سيدتين وذلك ضمن حـزمة من القرارات الإدارية التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة العمل وتمكين الكوادر الوطنية المؤهلة بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين.

وكلاء الرئيس العام والوكلاء المساعدون:

مساعد الرئيس العام المكلف ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام وشؤون الأئمة والمؤذنين:

– سعادة الدكتور سعد بن محمد المحيميد.

مساعد الرئيس العام للشؤون النسائية المكلف:

– سعادة الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود.

وكالة الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي:

– فضيلة الدكتور محمد بن أحمد الخضيري.

وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة ووكيل المسجد الحرام للتخطيط والجودة:

– سعادة الأستاذ عبد الحميد بن سعيد المالكي (وكيلًا).

– سعادة المهندس / فارس بن محمد المطرفي (وكيلًا مساعدًا).

وكالة الرئيس العام ووكالة الرئاسة للحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية المشرف على الشؤون العلمية والتوجيهية:

– سعادة الدكتور عبدالوهاب بن عبدالله الرسيني. (وكيلًا).

– سعادة الدكتور حسين بن عبدالرحمن بن حميد (وكيل مساعد للحوكمة والشؤون القانونية).

وكالة الرئيس العام للشؤون الفكرية والثقافية:

– فضيلة الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني. (وكيلًا).

– فضيلة الشيخ علي بن حامد النافعي (وكيل مساعد).

وكالة الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية:

– فضيلة الشيخ بدر بن عبد الله الفريح (وكيلًا).

– فضيلة الشيخ ماجد بن صالح السعيدي (وكيل مساعد ).

وكالة الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية ووكيلًا للمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية:

– سعادة الأستاذ محمد بن مصلح الجابري (وكيلًا).

– سعادة المهندس أحمد بن عمر بالعمش (وكيل مساعد للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية).

وكالة الرئيس العام للشؤون الإدارية والدعم والتنمية والخدمات المساندة:

– سعادة الأستاذ طلال بن صالح الثقفي (وكيلًا).

– سعادة الأستاذ محمد بن ذاكر خوج (وكيلًا مساعدًا).

وكالة الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية:

– سعادة المهندس محمد بن سليمان الوقداني (وكيلًا).

– سعادة المهندس عمار بن محمد الأحمدي (وكيلًا مساعدًا).

وكالة الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق:

– سعادة المهندس سلطان بن عاطي القرشي (وكيلًا).

– سعادة المهندس فارس بن مفوز الصاعدي. (وكيلًا مساعدًا).

وكالة الرئيس العام للبحوث والدراسات والمطبوعات والنشر المعرفي

– فضيلة الدكتور/ خالد بن محمد السبيعي.

– فضيلة الشيخ / عادل بن عبدالله الحمدان. (وكيلًا مساعدًا )

وكالة الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية

– سعادة الأستاذ/ عادل بن عبيد الأحمدي.

– سعادة الأستاذ / إبراهيم بن حمود النجيدي. (وكيلًا مساعدًا)

وكالة الرئيس العام للشؤون العلمية والأكاديمية

– فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن بن سعد الشهري.

– فضيلة الدكتور عبدالله بن سلمان الفيفي (وكيلًا مساعدًا)

وكالة الرئيس العام لشؤون المكتبات والبحث العلمي

– فضيلة الدكتور/ أحمد بن فهد الشويعر

– فضيلة الشيخ عبدالله بن حمد الصولي (وكيلًا مساعدًا)

وكالة الرئيس العام للشؤون النسائية

– سعادة الدكتورة/ العنود ببت خالد العبود (وكيلًا).

وكالة الرئيس العام للشؤون التأهيلية والتدريبية والإثرائية

– فضيلة الدكتور/ وليد بن صالح باصمد.

– سعادة الأستاذ / أحمد بن عيد الوذيناني (وكيلًا مساعدًا)

وكالة الرئيس العام للتخطيط الاستراتيجي والمبادرات وتحقيق الرؤية

– سعادة الأستاذ/ نايف بن مشهور المطرفي

– سعادة المهندس / تركي بن عبدالله ملباري (وكيلًا مساعدًا)

وكالة الرئيس العام للغات والترجمة:

– سعادة الأستاذ/ أحمد بن عبد العزيز الحميدي.

– سعادة المهندس / مشاري بن سعد المسعودي (وكيلًا مساعدًا).

وكالة الرئيس العام للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي:

– سعادة المهندس/ بندر بن محمد الخزيم.

– سعادة الأستاذ / سنان بن عادل تركستاني (وكيلًا مساعدًا).

وكالة الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية

– سعادة المهندس/ أمجد بن عايض الحازمي.

– سعادة الأستاذ / خالد بن فهد الشلوي (وكيلًا مساعدًا).

وكالة الرئيس العام لقياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي

– سعادة المهندس/ عادل بن قاسم السميري.

– سعادة المهندس / وسام بن محمد مقادمي (وكيلًا مساعدًا)

وكالة الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف

– سعادة المهندس/ ماهر بن منسي الزهراني.

– سعادة الأستاذ / سطام بن منير المطرفي (وكيلًا مساعدًا).

وكالة الرئيس العام للأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر

– سعادة الأستاذ/ محمد بن حسن باتي

– سعادة الأستاذ / فايز بن عبدالرحمن الحارثي (وكيلًا مساعدًا)

وكالة الرئيس العام للاتصال والشؤون الإعلامية

– سعادة الأستاذ/ هاني بن حسني حيدر.

– سعادة الأستاذ / سلطان بن سعود المسعودي(وكيلًا مساعدًا).

وكالة الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود

– سعادة المهندس/ أسامة بن منصور الحجيلي.

– سعادة المهندس / نيزار بن حمزة علاء الدين (وكيلًا مساعدًا).

وكالة الرئيس العام للشؤون الإدارية والتطويرية النسائية:

– سعادة الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي

وكالة الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية:

– سعادة الدكتورة نورة بن هليل الذويبي

وكالة الرئيس العام للمكتبات والبحث العلمي النسائي:

– سعادة الأستاذة ابتهال بنت علي الجعيد

الوكيل المساعد للشؤون الإدارية النسائية:

– سعادة الأستاذة جوزة بنت محمد المسعودي.

الوكيل المساعد للشؤون العلمية والفكرية والثقافية النسائية:

– سعادة الأستاذة مرام بنت عبدالكريم المعطاني.

الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية:

– سعادة الأستاذة سلمى بنت منيع اللهيبي.

الوكيل المساعد للتخطيط الاستراتيجي والمبادرات وتحقيق الرؤية النسائية:

– سعادة الأستاذة وداد بنت حمود الثبيتي.

الوكيل المساعد للمكتبات والبحث العلمي النسائية:

– سعادة الأستاذة بشرى بنت عبدالله المحمادي.

الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية والشراكات المجتمعية النسائية:

– سعادة الأستاذة ندى بنت عبدالله المالكي.

الوكيل المساعد للخدمات والشؤون الميدانية النسائية:

– سعادة الأستاذة وضحى بنت عبدالرحمن عسيري.

الوكيل المساعد للتفويج والحشود:

– سعادة الأستاذة نوف بنت علي قحل.

الوكيل المساعد للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي النسائية:

– سعادة الأستاذة إكرام بنت عبدالمحسن الغامدي.

الوكيل المساعد للغات والترجمة:

– سعادة الأستاذة ديمة بن سالم باسليم.

هذا وقد أكد الشيخ السديس بأن الرئاسة في مواكبة عجلة التطور المستمرة وفق رؤية المملكة (2030) لبذل أقصى الجهود لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والعمار والزوار.

هيكلة وكالات رئاسة الحرمين

كما أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن هيكلة وكالات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفق ما تطلبه رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.

وأكد أن هذه الهيكلة لوكالات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تأتي مواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية (2030)، في تطوير منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتقديم ما تتطلع له حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهم الله – من تنظيم واهتمام وتوفير كافة الإمكانيات في الحرمين الشريفين، وتحقيق للخطة المستقبلية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 2024م.

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