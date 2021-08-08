مقتل روان الغامدي على يد زوجها .. جريمة بشعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

استيقظ السعوديون قبل أيام على خبر صادم بعد تداول أنباء عن مقتل روان الغامدي على يد زوجها في الطائف بطريقة بشعة حيث هشم رأسها بحجر ثم تركها مدرجة في دمائها على الطريق وتوارى عن الأنظار.

المطالبة بالقصاص من قاتل روان

وطالب العديد من المواطنين والمواطنات بالقصاص من الجاني وعدم الرأفة به تحت أي حال من الأحوال أو قبول أية مبررات من قبيل أنه يعاني من أزمة نفسية أو أنه معتل نفسيًا مؤكدين أنه يجب تغليظ العقوبة في حالة ممارسة العنف ضد المرأة من قبل زوجها أو ذويها مؤكدين أن الأنظمة في المملكة تكفل للمرأة الحماية والحقوق والحريات.

وتصدر وسم القصاص من قاتل روان الترند السعودي خلال الساعات الماضية حيث احتشدت النساء والرجال في تغريدات تطالب بتطبيق شرع الله في الجاني مذكرين بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : استوصوا بالنساء خيرًا.

عمل فردي لا يمثل المجتمع

وفي السياق ذاته أكد المواطنون والمواطنات أن هذه الجريمة هي عمل فردي ولا تمثل ظاهرة في المجتمع ولا تعبر عن القيم والأخلاق المرعية في المجتمع السعودي ، داعين في الوقت ذاته إلى البحث عن أسباب مثل هذه الجرائم ومعالجتها بشكل يضمن عدم تكرارها أو تحولها إلى ظاهرة.

القبض على قاتل روان الغامدي

وكانت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الطائف نجحت في القبض على مواطن أجهز على زوجته بعد أسبوع من الزفاف بتهشيم رأسها بحجر على طريق الحوية – الطائف، ويجري حاليًا إحالة المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وتشير التفاصيل إلى أن الزوج كان عائدًا برفقة زوجته (المغدورة روان الغامدي) من إحدى المحافظات في طريقه للطائف، وعند وصولهما إلى قرب سياج أوقف المركبة وضرب زوجته بحجر صخري وتركها مضرجة بدمائها وغادر الموقع بسيارته.

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