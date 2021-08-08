تعليم عسير : تسجيل النقل المدرسي مستمر في نظام نور

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

جددت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير دعوتها لأولياء أمور الطلاب والطالبات إلى التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل من خلال برنامج نور وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

تطبيق الإجراءات الاحترازية في النقل المدرسي:

وكانت شركة تطوير التعليم للنقل التعليمي قد أعلنت أن الخدمة تتطلب تسديد 200 ريال عن كل طالب أو طالبة للعام الكامل ولا تمثل التكلفة الفعلية التي تتكفل بها الدولة -رعاها الله-، حيث تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قبل فئات لا تستفيد منها بشكل كامل.

وبينت الشركة أن الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب وتوفير الخدمة فسيتم استرداد المبلغ عن طريق نظام سداد.

وأكدت الشركة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية في أسطولها، وخصصت الرقم 8001231000 لاستفسارات وخدمة المستفيدين.

تسجيل النقل المدرسي في نظام نور:

ويتم تسجيل النقل المدرسي في نظام نور من خلال حساب ولي الأمر عبر الدخول على موقع نور على الإنترنت باسم المستخدم وكلمة المرور.

ويقوم ولي الأمر بعد ذلك باستكمال إجراءات التسجيل من خلال اختيار الطالب المراد تسجيله واتباع باقي التعليمات.

معايير المفاضلة:

يذكر أن التسجيل في الخدمة لا يعني الحصول عليها، حيث ستخضع جميع الطلبات للدراسة وتطبق عليها معايير الاستحقاق والأولوية لضمان الاستفادة منها من قبل الفئات الأكثر حاجة لها، والتي منها سلامة الطالب والطالبة والحالة الاجتماعية والبعد عن المدرسة.

وأكدت الشركة في وقت سابق أنه في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة سيتم إصدار بطاقات الصعود للحافلة والتي يمكن للطالب أو الطالبة الحصول عليها من خلال طباعتها عبر نظام نور، لتبدأ بعدها عملية نقل الطلبة من منازلهم إلى المدرسة والعكس بكل راحة وأمان وموثوقية عالية طوال العام الدراسي.

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