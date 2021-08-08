- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم أمير الشرقية يطلع على إنجازات المجلس البلدي للعام 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمير الشرقية يطلع على إنجازات المجلس البلدي للعام 2020
أشاد بجهود المجالس البلدية ودورها الحيوي
متابعات الخليج 365 - الشرقية
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأحد رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي بن درزي الشمري.
تجويد الخدمات البلدية
وأشاد سموه بجهود المجالس البلدية وبالدور الحيوي والهام الذي تقوم به لتجويد الخدمات البلدية والارتقاء بكل ما يقدم من خدمات للمواطن والمقيم لتحقيق تطلعات القيادة “حفظها الله” والمساهمة في أنسنة المدن لتحقيق صحة ورفاهية الإنسان بالإضافة للاهتمام بالمشاريع التي تحقق جودة الحياة.
جهود المجلس في 2020
وقدم رئيس المجلس البلدي لسمو أمير المنطقة الشرقية شرحاً عن جهود المجلس خلال العام 2020 ، وما اتخذه المجلس من توصيات وفق اختصاصاته، وجهوده في التواصل مع المواطنين ورصد احتياجاتهم وتطلعاتهم.
ورفع الشمري شكره باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس لسمو أمير المنطقة الشرقية على متابعة سموه واهتمامه وتوجيهاته الداعمة لأعمال المجلس ومنسوبيه.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار