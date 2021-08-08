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أمير الشرقية يطلع على إنجازات المجلس البلدي للعام 2020

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

أمير الشرقية يطلع على إنجازات المجلس البلدي للعام 2020

أشاد بجهود المجالس البلدية ودورها الحيوي

متابعات الخليج 365 - الشرقية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأحد رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي بن درزي الشمري.

تجويد الخدمات البلدية

وأشاد سموه بجهود المجالس البلدية وبالدور الحيوي والهام الذي تقوم به لتجويد الخدمات البلدية والارتقاء بكل ما يقدم من خدمات للمواطن والمقيم لتحقيق تطلعات القيادة “حفظها الله” والمساهمة في أنسنة المدن لتحقيق صحة ورفاهية الإنسان بالإضافة للاهتمام بالمشاريع التي تحقق جودة الحياة.

أمير الشرقية يطلع على إنجازات المجلس البلدي للعام 2020 - متابعات الخليج 365

جهود المجلس في 2020

وقدم رئيس المجلس البلدي لسمو أمير المنطقة الشرقية شرحاً عن جهود المجلس خلال العام 2020 ، وما اتخذه المجلس من توصيات وفق اختصاصاته، وجهوده في التواصل مع المواطنين ورصد احتياجاتهم وتطلعاتهم.

ورفع الشمري شكره باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس لسمو أمير المنطقة الشرقية على متابعة سموه واهتمامه وتوجيهاته الداعمة لأعمال المجلس ومنسوبيه.

أمير الشرقية يطلع على إنجازات المجلس البلدي للعام 2020 - متابعات الخليج 365
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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