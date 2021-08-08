مصانع الخرسانة تقلق أهالي حي الصفا في حفر الباطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

أبدى عدد من سكان حي الصفا بمحافظة حفر الباطن انزعاجهم بسبب قرب مصانع البلك والخرسانة من منازلهم وتسببها في تلوث بصري وبيئي بالإضافة إلى خطر شاحنات تلك المصانع التي تسلك شوارع الحي رغم منعها من ذلك، مطالبين الجهات المعنية بإبعادها ونقلها إلى موقعها الجديد.

أغبرة المصانع تدخل المنازل

وقال فهد الحربي: تضررت كثيراً من قرب منزلي للمصانع بشكل كبير حيث لا تبعد عني سوى أمتار قليلة وعندما تعمل يمتلئ منزلي بغبار المواد الكيميائية بشكل كثيف مع العلم أن لدي مشاكل بالصدر وأعاني كذلك من مرور شاحنات المصانع التي تشكل خطراً على الأطفال رغم المنع الرسمي لها إلا أنهم يتخذون من الشارع الصغير أمام منزلي طريقاً لهم ويتركون آثار الخرسانة والغبار.

ويضيف الحربي: سبق أن تقدمت للأمانة والمرور بشكاوى وبلاغات وكان التفاعل ضعيف ومؤقت.

شاحنات المصانع تسلك طرق الحي

وبين عبد الله الوسيدي أن وجود هذه المصانع وشاحناتهم وسكن عمالتهم أمر يشكل جملة من المخاطر التي أفقدت الحي الجمال والهدوء والنظافة بعد قيامهم بالتخلص من الخرسانة الزائدة بالقرب من الحي، كما تستخدم شاحنات المصانع طرق رملية مما يتسبب في تحريك الغبار وتطايره على المنازل القريبة كما يسلكون شوارع الأحياء الضيقة ليختصروا الذهاب من الشوارع الرئيسية.

التطور العمراني وقرب الحي من المصانع

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية حماية البيئة بحفر الباطن الأستاذ عبد الله بن بصيص أن وقوع المصانع بالقرب من الأحياء السكنية هو نتيجة التوسع والتطور العمراني الذي شهدته محافظة حفر الباطن في العشرين سنة الماضية، ومن تلك المصانع مصانع البلوك والأسمنت حيث تعتبر صناعة الأسمنت من الصناعات التي تنجم عنها أغبرة كثيرة تؤدي إلى تلوث الهواء وتدني نوعيته مع ما يترتب على ذلك من ازدياد في إصابات الجهاز التنفسي.

غازات تسبب تلوث الأجواء

وأضاف: تطلق فوهات المداخن العملاقة لمصانع الخرسانة والإسمنت غبار الكلنكر وغبار الإسمنت والدخان وأكاسيد الكربون والكبريتيك والنيتروجين والهيدروجين والرصاص وغيرها من الغازات وهي المُكون الرئيسي لتلوث الجو، ولذلك نطالب هذه المصانع بالالتزام بالمعايير البيئية المعمول بها في دول العالم ومنظمات الأمم المتحدة وقوانينها وإيجاد أنظمة تحكّم بالغبار والتقليل من انبعاثاته في الجو سواءً أكانت غبارية أو غازية أو دخانية وتركيب أجهزة قياس لمراقبة انبعاث الغبار من مصانع الإسمنت.

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