، الفيضانات تغرق العاصمة السودانية وتدمر آلاف المنازل ،

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تضررت آلاف المنازل في السودان؛ بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في وقوع فيضانات في أجزاء مختلفة من السودان، وأغرقت العاصمة الخرطوم في ظل ضعف أنظمة تصريف المياه، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (الأحد).
وأفادت تقارير رسمية بأن مئات المنازل دمرت نتيجة للسيول والفيضانات.
من ناحيتها، أوضحت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، أن مئات المنازل انهارت في عطبرة، الواقعة على بعد 350 كيلومترًا شمال العاصمة.
من جانبه، بين مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" أن 12 ألف شخص في ثماني ولايات من جملة ولايات البلاد الـ18 تأثروا بالأمطار الغزيرة.
وأضاف أن أكثر من 800 منزل تعرضت للدمار، وأكثر من 4400 منزل لأضرار.
وغمرت مياه الأمطار التي هطلت أمس معظم شوارع الخرطوم؛ ما تسبب بصعوبات لحركة السير.
وتهطل أمطار غزيرة على السودان عادة في الفترة الممتدة من يونيو (حزيران) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، كما يفيض نهر النيل وفروعه المختلفة؛ مما يؤدي لدمار كبير في البنية التحتية والمحاصيل والمنشآت العامة.
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 03:08 PM
ضعف أنظمة التصريف عرقل حركة السيرالفيضانات تغرق العاصمة السودانية وتدمر آلاف المنازل
تضررت آلاف المنازل في السودان؛ بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في وقوع فيضانات في أجزاء مختلفة من السودان، وأغرقت العاصمة الخرطوم في ظل ضعف أنظمة تصريف المياه، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (الأحد).
وأفادت تقارير رسمية بأن مئات المنازل دمرت نتيجة للسيول والفيضانات.
من ناحيتها، أوضحت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، أن مئات المنازل انهارت في عطبرة، الواقعة على بعد 350 كيلومترًا شمال العاصمة.
من جانبه، بين مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" أن 12 ألف شخص في ثماني ولايات من جملة ولايات البلاد الـ18 تأثروا بالأمطار الغزيرة.
وأضاف أن أكثر من 800 منزل تعرضت للدمار، وأكثر من 4400 منزل لأضرار.
وغمرت مياه الأمطار التي هطلت أمس معظم شوارع الخرطوم؛ ما تسبب بصعوبات لحركة السير.
وتهطل أمطار غزيرة على السودان عادة في الفترة الممتدة من يونيو (حزيران) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، كما يفيض نهر النيل وفروعه المختلفة؛ مما يؤدي لدمار كبير في البنية التحتية والمحاصيل والمنشآت العامة.
، الفيضانات تغرق العاصمة السودانية وتدمر آلاف المنازل ،
المصدر : الخليج 365
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