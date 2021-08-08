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أقامت الرئاسة العامة للحرمين الشريفين، اليوم الأحد، مؤتمراً إعلامياً للإعلان عن هيكلة الرئاسة الجديدة للعام ١٤٤٣هـ برعاية الرئيس العام، وحضور أصحاب الفضيلة الوكلاء.
وعقد المؤتمر الصحفي في قاعة الشيخ محمد السبيل رحمه الله الدور الخامس بمقر الرئاسة الساعة ٢:٠٠ ظهرا كما يمكن متابعة اللقاء عبر الرابط التالي:
https://zoom.us/j/92085096771?pwd=UlZYZkE1ODBBYlE5VE4xRGFZRFRiQT09
ومن جانبه، أكد الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن هيكلة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ستشهد إنشاء (25) وكالة متخصصة في مختلف التخصصات، تواكب النقلة التطويرية والقفزة الحديثة التي تعيشها المملكة لتقديم أفضل الخدمات بالحرمين الشريفين.
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 03:05 PM
استحدث 25 وكالة متخصصة لتقديم أفضل الخدمات بالحرمين الشريفينرئاسة الحرمين تعقد مؤتمراً إعلامياً للتعريف بهيكلتها للعام 1443هـ
أقامت الرئاسة العامة للحرمين الشريفين، اليوم الأحد، مؤتمراً إعلامياً للإعلان عن هيكلة الرئاسة الجديدة للعام ١٤٤٣هـ برعاية الرئيس العام، وحضور أصحاب الفضيلة الوكلاء.
وعقد المؤتمر الصحفي في قاعة الشيخ محمد السبيل رحمه الله الدور الخامس بمقر الرئاسة الساعة ٢:٠٠ ظهرا كما يمكن متابعة اللقاء عبر الرابط التالي:
https://zoom.us/j/92085096771?pwd=UlZYZkE1ODBBYlE5VE4xRGFZRFRiQT09
ومن جانبه، أكد الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن هيكلة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ستشهد إنشاء (25) وكالة متخصصة في مختلف التخصصات، تواكب النقلة التطويرية والقفزة الحديثة التي تعيشها المملكة لتقديم أفضل الخدمات بالحرمين الشريفين.
، رئاسة الحرمين تعقد مؤتمراً إعلامياً للتعريف بهيكلتها للعام 1443هـ ،
المصدر : الخليج 365
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